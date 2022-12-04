Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше повідомлялось про те, що ISW припустив мотиви Кремля в зустрічі Шойгу та Лукашенка.

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Розмова Шойгу й Лукашенка

Ступак зазначив, що Шойгу прилетів до Білорусі зі свитою, усі з великими зірками, з лампасами тощо. Це була вже зустріч на низовому рівні, і про політичні домовленості тут не мовиться. Це спілкування на виконання політичних домовленостей, які були між Лукашенком і Путіним.

Шойгу повинен усе це втілити в життя на місці. Ця військова співпраця мене зараз дійсно насторожує. Я не думаю, що мовилось про те, щоб Білорусь дала ще більше танків чи снарядів, бо це можна було вирішити двома i трьома полковниками, які б приїхали, передали б прохання від росіян і забрали б,

– зауважив колишній співробітник СБУ.

Він додав, що тут ішлося про інтеграцію, про бойове злагодження. Тому ми не виключаємо, що на якомусь етапі Лукашенко зламається і щонайменше дозволить повторний наступ зі своєї території військ Росії.

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Цікаві деталі розмови

За словами експерта Українського інституту майбутнього, було помітно, що Лукашенку не добре, зле, він задихався, говорив через силу. Мабуть, розмова була дуже неприємна для нього. Він намагався викручуватися.

"Однак з кожним разом усе важче й важче йому це дається", – наголосив Ступак.

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