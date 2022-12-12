Лукашенко нужна армия, чтобы контролировать белорусский народ, а не для нападения на Украину, – ISW

Александру Лукашенко не выгодно отправлять свою армию на войну с Украиной. Военные нужны самопровозглашённому президенту для контроля собственного народа.

Поэтому исследователи американского Института изучения войны считают, что вторжение Беларуси в Украину – маловероятно.

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Почему Лукашенко не выгодно нападать на Украину

Если белорусская армия нападет на Украину, протестные настроения могут возобновиться. В 2020 – 2021 годах для подавления протестов Лукашенко полагался на белорусские вооруженные силы и спецслужбы. Так что привлечение этих сил к войне в Украине, скорее всего, сделает Лукашенко открытым для новых беспорядков.

Лукашенко также, вероятно, отдает себе отчет, что вторжение в Украину подорвет его авторитет как лидера суверенной страны, поскольку будет очевидно, что попытка России обеспечить полный контроль над Беларусью увенчалась успехом,

– добавили в ISW.

Поэтому Лукашенко и дальше будет помогать России вести войну в Украине, но свою армию сюда не отправит. Кроме того, Беларусь может предложить Кремлю материалы, которые государство-агрессор не может получить из-за санкций. В то же время, предоставление белорусской территории для атак по Украине также очень выгодно для России.

Вступление Беларуси в войну не повлияет на ее течение

Вступление Беларуси в войну в худшем случае заставит Украину временно оторвать свои войска от нынешней линии фронта. По словам заместителя начальника Генштаба Алексея Громова, теоретически в войне смогут участвовать 15 тысяч белорусских военных. Это без учета 9 тысяч россиян, дислоцирующихся в этом государстве.

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Даже если бы Лукашенко направил значительно большее количество своих сил для наступления на Украину, белорусская армия все равно была бы небольшой силой, которая не смогла бы добиться существенного оперативного успеха.

– подчеркнули аналитики.

Наступление с территории Беларуси не сможет перерезать украинские материально-технические линии на Запад. Все потому, что оккупантам не удастся проникнуть вглубь Украины, как не удалось захватить Киев, когда российские войска были наисильнейшими.

Исследователи ISW подытожили, что белорусское вторжение не может совершить мощный прорыв.