Росіяни продовжують свою наступальну кампанію на Донеччині. Під загрозою перебуває одразу 3 українських міста.

Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук озвучив 24 Каналу думку, що ситуація на Донбасі – це наслідок дій росіян і помилок українців.

Важливо Росія закріпилася на Дніпропетровщині й зайшла у Куп'янськ: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що призвело до ситуації біля Покровська?

Ткачук розповів, що насправді на фронті тривають запеклі бої. Це не змінилось від початку великої весняно-літньої наступальної кампанії росіян. Умовно те, що бачать люди на DeepState це не є тим, що сталось за одну ніч. Це наслідок тижневих помилок, тижневих наступів. Тобто, є об'єктивні, суб'єктивні фактори в цій історії.

Об'єктивним фактором є те, що в нас є грізний ворог, великий за кількістю, за ресурсами, за спроможностями. Це Кремль і російська армія. Не відкидаємо того, що росіяни – це вбивці, й вони відповідають за те, що відбувається на території України. На суб'єктивні фактори впливаємо й ми, зокрема, наші помилки тактичні, оперативні та, на жаль, інколи стратегічні,

– зазначив офіцер ЗСУ.

Він продовжив, що помилки кількох місяців тому зараз призводять до ситуації, яку ми бачимо на Добропіллі.

Які проблеми довкола Покровська?

За словами політолога, в нас великі проблеми довкола Покровська. Ворог із півночі обходить місто, дуже насичує атаками населений пункт Родинське, щоб відрізати нас від Добропілля, нашу логістичну артерію. Це проблема для нас серйозна, тому що в нас там є 3 логістичні артерії. Одна з них із Добропілля, яка проходить через Родинське, де росіяни зараз дуже серйозні роблять нам проблеми.

"Зайшов їхній "Рубєж" – це їхній найкращий підрозділ БпЛА, який обстрілює нашу логістичну складову. Друга артерія йде через населений пункт Грішине. Там ми ще їздимо, але й туди добирається ворог, дострілює. І Павлоград. Тут вони намагаються тиснути з південного-заходу. Це населений пункт Дачне, тобто, вони намагаються взяти в повноцінне оперативне оточення населений пункт Покровськ", – зауважив Ткачук.

Він додав, що вони просуваються в напрямок Добропілля. Цей напрямок у липні сформувався, як окремий. Відповідно там одразу загрози для населеного пункту Добропілля та для Костянтинівки безпосередньо. Тобто, ситуація на Донбасі важка. Якщо ми рухаємось із Півдня, з Покровська та вище аж до Лиману є серйозна проблема.