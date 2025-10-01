Україною шириться тривога: де є загроза удару безпілотниками
Надвечір'я середи 1 жовтня стає неспокійним через нові загрози ворожих БпЛА. Є інформація стосовно руху російських безпілотників.
Інформацію про можливі небезпеки через дронову атаку зібрав 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Дивіться також Росіяни уразили підстанцію у Славутичі: частина Чернігівщини без світла
Де рухаються ворожі дрони?
В разі небезпеки у вашому регіоні закликаємо не нехтувати повітряною тривогою та спуститися в укриття.
В яких областях оголошена повітряна тривога: дивіться на карті
Ворожий безпілотник фіксують на Харківщині. БпЛА на Дніпропетровщині з південного сходу. Дрони з півночі Рівненщини курсом на північ Волині. 2 шахеди з Рівненщини на Волинь. Ворожий БпЛА на сході Харківщини. Групи дронів на Чернігівщині та на Сумщині. БпЛА на північному сході Рівненщини. Декілька груп ворожих БпЛА на сході Чернігівщини та на межі з Сумщиною курсом на південь. Повітряна тривога оголошена в Сарненському районі Рівненської області. Ворожні БпЛА: Сумщина – 1; Чернігівщина – 8; Київщина – 2; Рівненщина – 1. Група ворожих дронів в Чернігівській області, курсом на південь. Повторні пуски БпЛА з дронопорту "Цимбулова". Також пуски відбулися з аеродрому "Приморсько-Ахтарськ". У Вишгородському районі Київської області оголошено повітряну тривогу.
Ворожий безпілотник фіксують на Харківщині.
БпЛА на Дніпропетровщині з південного сходу.
Дрони з півночі Рівненщини курсом на північ Волині.
2 шахеди з Рівненщини на Волинь.
Ворожий БпЛА на сході Харківщини.
Групи дронів на Чернігівщині та на Сумщині.
БпЛА на північному сході Рівненщини.
Декілька груп ворожих БпЛА на сході Чернігівщини та на межі з Сумщиною курсом на південь.
Повітряна тривога оголошена в Сарненському районі Рівненської області.
Ворожні БпЛА:
Сумщина – 1;
Чернігівщина – 8;
Київщина – 2;
Рівненщина – 1.
Група ворожих дронів в Чернігівській області, курсом на південь.
Повторні пуски БпЛА з дронопорту "Цимбулова". Також пуски відбулися з аеродрому "Приморсько-Ахтарськ".
У Вишгородському районі Київської області оголошено повітряну тривогу.