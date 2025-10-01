Надвечір'я середи 1 жовтня стає неспокійним через нові загрози ворожих БпЛА. Є інформація стосовно руху російських безпілотників.

Інформацію про можливі небезпеки через дронову атаку зібрав 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Дивіться також Росіяни уразили підстанцію у Славутичі: частина Чернігівщини без світла

Де рухаються ворожі дрони?

В разі небезпеки у вашому регіоні закликаємо не нехтувати повітряною тривогою та спуститися в укриття.

В яких областях оголошена повітряна тривога: дивіться на карті