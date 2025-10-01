Укр Рус
1 жовтня, 17:53
6

Україною шириться тривога: де є загроза удару безпілотниками

Тетяна Бабич

Надвечір'я середи 1 жовтня стає неспокійним через нові загрози ворожих БпЛА. Є інформація стосовно руху російських безпілотників.

Інформацію про можливі небезпеки через дронову атаку зібрав 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Де рухаються ворожі дрони?

В разі небезпеки у вашому регіоні закликаємо не нехтувати повітряною тривогою та спуститися в укриття.

 

19:02, 01 жовтня

19:01, 01 жовтня

Ворожий безпілотник фіксують на Харківщині.

18:56, 01 жовтня

БпЛА на Дніпропетровщині з південного сходу.

18:55, 01 жовтня

Дрони з півночі Рівненщини курсом на північ Волині.

18:31, 01 жовтня

2 шахеди з Рівненщини на Волинь.

18:20, 01 жовтня

Ворожий БпЛА на сході Харківщини.

18:09, 01 жовтня

Групи дронів на Чернігівщині та на Сумщині.

18:06, 01 жовтня

БпЛА на північному сході Рівненщини.

17:59, 01 жовтня

Декілька груп ворожих БпЛА на сході Чернігівщини та на межі з Сумщиною курсом на південь.

17:39, 01 жовтня

Повітряна тривога оголошена в Сарненському районі Рівненської області.

17:37, 01 жовтня

Ворожні БпЛА:

Сумщина – 1;

Чернігівщина – 8;

Київщина – 2;

Рівненщина – 1.

17:36, 01 жовтня

Група ворожих дронів в Чернігівській області, курсом на південь.

17:35, 01 жовтня

Повторні пуски БпЛА з дронопорту "Цимбулова". Також пуски відбулися з аеродрому "Приморсько-Ахтарськ".

17:30, 01 жовтня

У Вишгородському районі Київської області оголошено повітряну тривогу.