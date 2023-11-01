Загроза переходу до позиційної війни: Залужний назвав 5 пріоритетів, що допоможуть уникнути її

Валерій Залужний наголосив, що загроза переходу до позиційної війни є серйозним викликом для України. Російським окупантам вигідне затягування.

За цей час окупанти зможуть відновити та наростити свій потенціал. Позиційна війна має суттєві ризики для України та для ЗСУ.

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Загроза переходу до позиційної війни – це серйозний виклик для України. Затягування – вигідне противнику, оскільки надасть йому можливість відновлювати та нарощувати свій воєнний потенціал. Тому в сучасних реаліях вкрай важливим є усвідомлення умов можливого виникнення такої ситуації і її недопущення задля нашої перемоги,

– заявив Головнокомандувач ЗСУ.

Що необхідно, аби вирватися з цієї пастки

Перевага у повітрі. Контроль над небом необхідний, аби проводити масштабні наземні операції. Україна завдала колосальних втрат російським повітряним силам. Зокрема, знищено понад 550 систем протиповітряної оборони. Водночас Росія досі має перевагу у небі. Країні-терористці досі вдається створювати нові ударні ескадрильї. Це ускладнює рух вперед для українських героїв.

Вдосконалені засоби контрбатарейної боротьби. Зокрема, Україні потрібен більший доступ до електронної розвідки від союзників.

Радіоелектронна боротьба.

Технології розмінування. Те, що постачають країни-союзниці, – допомагає нам. Однак його недостатньо, зважаючи на масштаби замінованих територій. Коли українські герої проривають одні мінні поля, Росія створює другі.

Нарощення резервів. Можливості тренувати резерви на власній території в України – на жаль, обмежені. Окрім того, у законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від виконання своїх обов'язків.

"Українці показали готовність покласти душу і тіло за свою свободу. Україна не лише зупинила вторгнення значно сильнішого ворога, а й звільнила значну частину своєї території. Однак війна зараз переходить на новий етап: те, що ми у військових називаємо "позиційною" війною статичного та виснажливого бою, як у Першій світовій війні, на відміну від "маневрової" війни руху та швидкості. Це піде на користь Росії, дозволяючи їй відновити свою військову міць, що зрештою загрожуватиме Збройним Силам України та самій державі, – наголосив Залужний.

Окрім того, Україні необхідно зосередитися на сучасному командуванні, а також управлінні. Нашою сильною стороною має бути візуалізація поля бою та блискавичне ухвалення рішень. Також необхідно раціоналізувати матеріально-технічне забезпечення України, а також – порушити логістику Росії (зробити це можна буде за допомогою далекобійних ракет).

Підсумував Залужний, що нові інноваційні підходи можуть знову перетворити цю війну з позиційної на маневренну.