На Заході придумали, як віддати Україні російські активи

Щодо конфіскації та передачі Україні російських активів зараз точиться чимало розмов. Це питання активізувалося ближче до нового року, й зараз у ньому спостерігається серйозний прогрес.

Росіяни будуть оскаржувати всі рішення

Причини цього є цілком зрозумілі. Війна і не думає завершуватися, а от виділення фінансової допомоги для України з боку західних партнерів стає все складнішим.

Читайте також Путін платить за злочини проти українських дітей з власного фонду

Віддати Україні гроші, арештовані у держави-агресорки, це цілком логічне рішення, яке б дозволило і Україні допомогти, і грошей з західних бюджетів не чекати.

Усім зрозуміло, що зрештою всі ці гроші перейдуть Україні, бо Росія завдала збитків значно більше, ніж арештовано її грошей. І це, зрештою, доведе будь-який суд. Щоправда, коли він це зробить? А от це невідомо.

Це створює головну проблему у тому, щоб забрати російські гроші й віддати їх Україні. Усі розуміють, що в результаті будь-якого суду ці гроші рано чи пізно перейдуть Україні. Але треба "рано", а не "пізно". Чекати на підсумкове рішення десятиліття у нас немає часу. Який буде сенс у справедливості, якщо агресор до моменту її відновлення у суді зможе знищити жертву?

Хоча основні генератори новин про російські активи походять з США, самі Штати до цього питання мають дуже слабкий стосунок. З 300 мільярдів російських грошей лише невелика частка зараз заморожена саме у США. Більша частина – у Євросоюзі, зокрема, у Бельгії.

Бельгія ж не може просто так забрати гроші і віддати Україні. Бо Бельгія, як не дивно, є правовою державою. Відповідно, будь-яке рішення має оцінюватися з погляду закону, і якщо воно незаконне, то таке рішення може бути оскаржене у суді.

Важливо Далі буде ще гірше: перестаньте покладати майбутнє на інших

Можете не сумніватися – будь-яке рішення буде оскаржене з боку росіян. Вони прекрасно розуміють, що цих грошей уже не побачать ніколи, але можуть вкинути велику суму, аби їх якомога довше не бачила й Україна. Отже, суди, апеляції й так далі, а час буде йти. Безцінний час.

Варіанти для передачі Україні активів є

То що, глухий кут? Власне, не зовсім. Останнім часом все ж шукають варіанти, як реально (а не на папері) розв'язати проблему якомога швидше.

Серед варіантів називають можливість видання кредиту під заставу арештованих російських грошей. Це не буде формальним вилученням. Гроші начебто залишаться російськими номінально, і будуть такими до завершення усіх судів, після чого вони перейдуть в іншу власність. Коротко кажучи, може бути такий варіант.

Зауважте Навальних було два, і Путін вбив саме того, якого любить Захід

Але найбільш серйозно на рівні ЄС зараз обговорюється передача Україні дивідендів від арештованих російських активів. Тут наче політичне рішення є. Це, звісно, не 300 мільярдів, але кілька мільярдів євро на рік Україні теж явно не завадять.

Тому чого чекати? Схоже, що у США можуть бути передані усі арештовані російські кошти на кілька мільярдів. Роботу у цьому напрямку зараз ведуть. Щодо грошей у ЄС, то, швидше за все, Україна досить скоро зможе одержувати дивіденди від російських активів. Щодо загальної суми – є варіанти, як її передати Україні. Але це, схоже, займе дещо більше часу.