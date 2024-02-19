На Западе придумали, как отдать Украине российские активы

О конфискации и передаче Украине российских активов сейчас идет немало разговоров. Этот вопрос активизировался ближе к новому году, и сейчас в нем наблюдается серьезный прогресс.

Россияне будут оспаривать все решения

Причины этого вполне понятны. Война и не думает завершаться, а вот выделение финансовой помощи для Украины со стороны западных партнеров становится все сложнее.

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Отдать Украине деньги, арестованные у государства-агрессора, это вполне логичное решение, которое бы позволило и Украине помочь, и денег из западных бюджетов не ждать.

Тем более всем понятно, что в конце концов все эти деньги перейдут Украине, потому что Россия нанесла ущерб значительно больше, чем арестовано ее денег. И это, в конце концов, докажет любой суд. Правда, когда он это сделает? А вот это неизвестно.

Это создает главную проблему в том, чтобы забрать российские деньги и отдать их Украине. Все понимают, что в результате любого суда эти деньги рано или поздно перейдут Украине. Но надо "рано", а не "поздно". Ждать итогового решения десятилетия у нас нет времени. Какой будет смысл в справедливости, если агрессор до момента ее восстановления в суде сможет уничтожить жертву?

Хотя основные генераторы новостей о российских активах происходят из США, сами Штаты к этому вопросу имеют очень слабое отношение. Из 300 миллиардов российских денег лишь небольшая доля сейчас заморожена именно в США. Большая часть – в Евросоюзе, в частности, в Бельгии.

Бельгия же не может просто так забрать деньги и отдать Украине. Потому что Бельгия, как ни странно, является правовым государством. Соответственно, любое решение должно оцениваться с точки зрения закона, и если оно незаконно, то такое решение может быть обжаловано в суде.

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Можете не сомневаться – любое решение будет обжаловано со стороны россиян. Они прекрасно понимают, что этих денег уже не увидят никогда, но могут вбросить большую сумму, чтобы их как можно дольше не видела и Украина. Итак, суды, апелляции и так далее, а время будет идти. Бесценное время.

Варианты для передачи Украине активов есть

Так что, тупик? Собственно, не совсем. В последнее время все же ищут варианты, как реально (а не на бумаге) решить проблему как можно быстрее.

Среди вариантов называют возможность выдачи кредита под залог арестованных российских денег. Это не будет формальным изъятием. Деньги вроде бы останутся российскими номинально, и будут такими до завершения всех судов, после чего они перейдут в другую собственность. Коротко говоря, может быть такой вариант.

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Но наиболее серьезно на уровне ЕС сейчас обсуждается передача Украине дивидендов от арестованных российских активов. Здесь будто бы политическое решение есть. Это, конечно, не 300 миллиардов, но несколько миллиардов евро в год Украине тоже явно не помешают.

Поэтому чего ждать? Похоже, что в США могут быть переданы все арестованные российские средства на несколько миллиардов. Работа в этом направлении сейчас ведется. Относительно денег в ЕС, то, скорее всего, Украина довольно скоро сможет получать дивиденды от российских активов. По общей сумме – есть варианты, как ее передать Украине. Но это, похоже, займет немного больше времени.