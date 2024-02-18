Навальный для Украины и Запада – два разных человека

На самом деле было два Навальных. С первым познакомились мы, и это был очень неприятный тип. Ксенофоб, который зигует на нацистских российских маршах, радуется войне с Грузией, унижая грузин, а потом еще и рассказывает, что "Крым – не бутерброд, чтобы его возвращать Украине".

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Но Запад знает и восхищается другим Навальным. Он познакомился с ним уже позже, когда тот был лидером молодежного протестного движения в России, единственным настоящим оппозиционером в России, бескомпромиссным борцом с коррупцией. За свою борьбу он сначала был отравлен приспешниками Владимира Путина, а потом и замучен в казематах.

Он единственный из российских политиков решался откровенно осуждать полномасштабное вторжение, а его план, написанный уже в тюрьме, предусматривал и возвращение Крыма, и репарации Украине. В придачу у этого Навального идеальный образ западного политика: молодого, красивого, храброго с идеальной семьей.

На самом деле, если бы мы знали того самого Навального, что и Запад, мы бы также восхищались им. Или если бы мы верили, что человек может меняться. Но мы не такие.

Мертвый Навальный может стать другом для Украины

Однако мы должны понимать, почему Запад так откровенно восхищается Навальным. Почему он посмертно получит еще много регалий. Почему в Голливуде снимут кино, за которое, возможно, Ди Каприо получит второй Оскар. Когда мы будем коммуницировать с Западом, то надо помнить, какой образ Навального они имеют. Они этот образ не изменят.

Поэтому, если мы хотим быть услышанными на Западе, надо воздерживаться от всех тех мемов, которые мы увидели за последние несколько дней. Запад не воспримет это. Любой человек из Украины, который будет злорадствовать там с Навального и его смерти, попадет в черный список. Вы никому ничего не докажете, рассказывая о своем образе Навального. Поздно. Навальный – это уже миф. Путин убил человека и создал этот мощный миф.

Но это не про эмоции, это про эффективность.

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Кого убил Путин? Он убил того второго Навального и это должно помочь Украине. Это еще раз показывает, что договоренности с Путиным невозможны. Единственный ответ на убийство Навального, который имеет право на существование, это увеличение помощи Украине. Это убийство, учитывая уровень популярности Навального в США, должно усилить позиции друзей Украины в Конгрессе.

Мертвый Навальный еще может стать другом Украины. Может стать полезным россиянином, в отличие от живого.

А что Путин? Зачем? Кроме того, что маньякам не надо дополнительных причин, чтобы убивать. Возможно, в поисках рационального зерна, мы увидим здесь сигнал от него, что хватит искать альтернативы. Что говорить в России надо только с ним. О чем это говорит нам? Что Путин очень хочет договориться. Бросая огромные силы на фронт, стирая с лица земли Авдеевку, убивая Навального, заигрывая с Трампом, давая бессмысленные интервью – Путин просто хочет договориться.

И это не признак силы. Это точно не говорит нам, что Россия готова воевать бесконечно.