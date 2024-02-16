Как Путин продемонстрировал свою силу перед выборами

Под шумок могут даже снять Аркадия Гостева, который является представителем "московских ментов", и заменить на кого-то из окружения Виктора Золотова или Александра Бортникова.

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Но суть не в этом, а в логике политического процесса внутри России. Далее пройдемся тезисно.

Активность Алексея Навального сделала невозможным усиление "идеологической" оппозиции в России. Навальный говорил о коррупции в окружении царя, но не ставил под сомнение существование системы, не создавал альтернативы. Однако тезисы Навального зашли широко и возникло организационное ядро, которое могло переродиться в "не одобренную в Кремле" политическую партию. Не системную. Навальный был изолирован. Его структуры по большей части разгромлены. Но вакуум надо было заполнять, поэтому появились (на поле оппонентов) подконтрольные "Новые люди" с Алексеем Нечаевым. Однако Навальный оставался определенным символом, в частности протестов против Кремля. Хотя сейчас он не имел ресурсов для организации протестов внутри страны. Перед выборами в процессе сбора подписей происходит мобилизация части либерального электората в городах (кейс Надеждина). Навальный умирает. То есть живого символа нет. Другие – или подконтрольные (в частности Надеждин) или за границей.

И здесь, независимо от причин смерти, имеем событие, произошедшее в нужное время. Для понимания стоит вспомнить кейс Евгения Пригожина. Это демонстрация возможности и права царя убивать тех, кто может стать угрозой. Даже не ему лично (Пригожин был лоялен Путину до конца), достаточно просто нарушать спокойствие. Окружение Владимира Путина тогда это приняло, то есть приняло право царя казнить даже лояльных, но не управляемых.

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2024 год – это выборы именно царя, а не президента. Здесь смерть Навального становится знаком, что царь может убрать (повторю, независимо от реальных причин) символ оппозиции. Причем вариант убийства считают наиболее вероятным и противники, и сторонники царя (сторонники при этом будут говорить на публику привычное "нет доказательств").

Суть в другом – царь может делать все, что захочет. Это лучшая демонстрация "силы" во внутриполитической повестке дня перед выборами. Естественно, если ближайшая неделя пройдет спокойно. Вероятность массовых протестов невелика – популярность Пригожина перед смертью была выше сегодняшней популярности Навального, а группой поддержки были люди, которые знают, что такое оружие и что такое госпереворот.

Поэтому имеем подтверждение ставки Путина на формат царя с удержанием населения в послушании благодаря страху, а не "любви". Для России, с другой стороны, это привычно: бояться и любить одновременно.