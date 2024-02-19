Надежды на возвращение домой не существует

Те, кто держался за надежду жить там, где звучало "домой" – эту надежду потеряли.

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Люди навсегда покидают свои дома. Кто-то пытается вывезти грузовиками мебель, технику, максимально все приобретенное трудом имущество. Кто-то пакует легковой автомобиль с прицепом ценным и необходимым. Они в последний раз проворачивают ключ в замке входной двери своего дома.

Эти люди понимают, что скоро сюда придут россияне. А вместе с ними – неотвратимое, бескомпромиссное разрушение и уничтожение всего.

Бердичи, Семеновка, Орловка, Ласточкино, Степовое, Тоненькое, Уманское, Очеретино и Новобахмутовка в Донецкой области – уже фактически мертвы. Там почти нет ни одного уцелевшего дома. Все уничтожено российской артиллерией и авиабомбами. Равняется с землей каждый час. Они повторяют судьбы многих других городов и сел Украины. Скоро от этих населенных пунктов также останутся только воспоминания и старые фотографии, если последние успеют забрать с собой.

Сундучок воспоминаний все больше "пополняется". В феврале 2024 года на карте мира стало на один большой город меньше. И мы, украинцы, его не теряли. Его уничтожили россияне.

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Да, мы потеряли там наших людей. Смелых, мотивированных, сильных. Но каждый наш воин, что на щите, вместе с теми кому судьба или боги сохранили жизнь – отправили навсегда в землю, где когда-то был украинский город Авдеевка, тысячи врагов государственности и нации Украины.

Я был в Авдеевке много лет назад, еще во время так называемой АТО добровольцем. 10 лет этот город защищали, и он выживал. "Промка", Каменка, Крутая Балка – были фактически разрушены еще до полномасштабного вторжения, но держали линию обороны давая шанс на жизнь тем, кто подальше. Сегодня их также больше не существует.

Гражданские, что сейчас покидают свой дом совсем рядом с руинами Авдеевки – делают это навсегда. Существует перспектива лишь возвращения на родную землю. Но не в дом. Те места больше не будут похожими на привычные. Надежды не существует. Есть только холодная, рациональная реальность. Она сложнее надежды и ожиданий. Ее гораздо труднее принять.

Каждый должен осознать простую истину и присоединиться к обороне государства

Все это: "Молимся за вас наши герои", – не имеет ни крохи смысла. Когда ваши сыновья, мужья, абсолютно способные воевать парни и мужчины сидят за границей или не выходят из домов в страхе перед мобилизацией. Россияне продвигаются вперед. Делают это не только на Авдеевском направлении, но и на большинстве участках фронта. Дальше будет еще хуже.

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Нам не хватает много чего из вооружения, но больше всего не хватает людей. Людей, которые наконец осознали простую истину – либо идешь воевать, либо все, что ты знаешь и любишь, все будет стерто с лица земли. Разрушено, разбомблено, сожжено. Уничтожено. Заканчивайте молиться в никуда. Заканчивайте пенять на кого-то, искать отговорки. Заканчивайте создавать себе идолов, символов несокрушимости, крепости. Перестаньте слушать экспертов из телевизора. Это война.

В нашем случае война с извечным врагом. Здесь есть и будут только победители и побежденные. Здесь будут только мертвые и живые. Здесь будут только герои и униженные. Здесь будут только с собственной историей, или с чужой. Посередине – не будет.

Приезжайте в Орехов или Орловку и скажите мне, где здесь "посередине"? Заканчивайте ждать и возлагать дело выживания на других. Иначе закончимся мы все. Соберитесь со всей своей жизнью, поговорите с ней наедине, при свете прикроватной лампы вспомните весь свой жизненный путь и скажите себе "я готов". Воюйте за жизнь.