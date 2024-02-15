На прошлом заседании Верховной Рады обратил внимание коллег на проблемы наших журналистов. История с убийством Георгия Гонгадзе имеет схожие черты с тем, что происходит вокруг Bihus.Infо: снова отслеживание независимой прессы, снова попытка сделать из журналистов наркоманов и снова в этом участвуют правоохранительные органы.

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Как председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова, отметил недопущение подобных событий и призвал Раду взять эти вопросы под свой контроль.

Кейсы Юрия Николова, Bihus.Info, препятствование деятельности Михаила Ткача и журналистам в регионах абсолютно недопустимы. При этом должен поделиться с вами печальным эксклюзивом: это не единственные случаи, когда невидимая рука пытается контролировать ведущие украинские СМИ. К сожалению.

Но и это не единственный вызов, с которым мы столкнулись. Хочу обратить внимание на те проблемы в вопросах свободы слова, о которых сигнализируют международные организации.

Телемарафон

Когда в декабре я только перешел к работе с медиа в парламенте, наибольшее количество вопросов от журналистов получил относительно телемарафона. Я убежден, что объединенный формат выполнил важную роль в начале войны, но сейчас к его эффективности есть все больше вопросов.

В февральском заявлении международная организация "Репортеры без границ" призвала правительство прекратить совместный телемарафон "Единые новости". По мнению "Репортеров", Украине стоит "вернуться к конкуренции с целью укрепления плюрализма СМИ". Также организация подчеркивает, что бюджет на марафон близок к финансированию всего "Общественного вещателя", который имеет значительно более разветвленную медиасистему.

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Закрытие телемарафона я обещать не буду. Банально у нашего комитета нет таких полномочий. Сейчас мы работаем над тем, чтобы комплексно оценить эффективность нынешнего формата. Как по мне, нужны изменения в освещении войны и политической жизни страны. Стоит привлекать к эфирам все политические силы (кроме пророссийских, конечно) в справедливых пропорциях.

Что касается войны, то хочется на телемарафоне больше слышать мнения реальных участников боевых действий. Ведь каким бы профессиональным ни был спикер, честнее всего о поле боя сможет рассказать солдат.

Преступления России против журналистов

Харьков, 23 января. Очередной обстрел со стороны России невоенного объекта, в результате чего пострадала журналистка издания "Накипело" Анна Мясникова. Она жива, но имеет ранение ноги и уже перенесла операцию. Как бы цинично это не звучало, но Анне относительно повезло. Ведь есть и те украинские и зарубежные медийщики, которых Россия убила.

В октябре прошлого года Национальный союз журналистов Украины встречался с Европейской федерацией журналистов. Зарубежные партнеры всячески нас поддерживают, а на той встрече генеральный секретарь Европейской федерации Рикардо Гутьеррес отметил, что "военные преступники из России должны быть наказаны за преступления против журналистов и медиа в Украине".

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К сожалению, Россия убивает всех, и журналистов в частности. Мне пока известно о 26 медийщиках, жизни которых забрали российские оккупанты. В случае выше упомянутой Анны Мясниковой ее спасла аптечка при себе и умение оказать себе первую домедицинскую помощь.

Обучение журналистов по спасению себя и окружающих – это хорошая инициатива, которая может пригодиться в любой момент. Думаю, это стоит масштабировать, чтобы каждый медийщик знал, как действовать после очередного российского обстрела.

Давление на медиа

Самая громкая проблема последнего месяца – это давление на независимых журналистов. Есть наиболее скандальные случаи с Юрием Николовым из "Наших денег" и Bihus.Info. Есть, к сожалению, и то, о чем широкой общественности неизвестно. Последние события демонстрируют, что давление на медиа в Украине становится системным.

Об этом не молчат и "Репортеры без границ" (RSF). Поэтому, 23 января международная организация призвала тщательно расследовать дела о давлении и слежке за журналистами. По словам руководительницы отдела RSF в Восточной Европе и Центральной Азии Жанны Кавелье, "журналисты должны иметь возможность работать в Украине без шпионажа, слежки или угроз. Всех тех, кто недавно пострадал от попыток запугивания, объединяет одна общая черта – работа над деликатными делами о коррупции, связанной с украинскими элитами".

Даже стыдно за то, что мы получаем такие месседжи из-за рубежа, хотя еще 2 года назад на страницах мировых СМИ нас подавали как нацию-героя. Стыдно, но вполне справедливо.

Меня часто спрашивают о том, как такие случаи будут влиять на видение Украины миром. Что ж, сегодня все очень непросто с финансовой и милитарной поддержкой нашей страны. Поверьте, что западные партнеры более охотно будут помогать нации героических людей, а не стране, которая ассоциируется с коррупцией и давлением на СМИ во времена большой войны.

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Что дальше?

Прежде всего – нужен консенсус внутри. Когда мы окончательно поняли, что давление на медиа является системным и идет от наших же органов, остро встал вопрос диалога. Вместе с коллегами мы инициировали приглашение в Верховную Раду председателя СБУ Василия Малюка. Хотим заслушать его позицию как минимум относительно Bihus.Info. Мы не сомневаемся в героизме боевых подразделений службы безопасности, но печально известный Департамент защиты национальной государственности СБУ решил защитить журналистов от нормальной жизни и работы. Будем с этим работать.

Сейчас вызовов действительно много. За 2 месяца все не решишь, а когда по ходу деятельности возникают новые вопросы, все это напоминает снежный ком, который все больше и больше.

Но в одном я точно могу убедить: деятельность Комитета по вопросам свободы слова разблокирована и первые результаты уже есть. Коммуникация с журналистами становится регулярной. Мы приняли участие в том, чтобы военкоры получили больше доступа к линии столкновения. Проблемы, о которых я писал выше, также будем пытаться решить. Сложно, но ничего невозможного нет.