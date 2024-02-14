Своевременный и уместный пожар на заводе "МиГ"

"МиГ" годами не получал крупных заказов от государства, не мог развивать новые проекты боевой авиации.

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Завод оказался у разбитого корыта с проектом ударного БПЛА. Даже после выпуска выстраданного МиГ-35, который является не новым самолетом, а глубокой модернизацией МиГ-29, не получил на него контракт, который бы позволил развернуть крупносерийное производство.

Корпорацию как будто целенаправленно уничтожали для основных конкурентов – "Сухого". Ведь почти все самолеты "Су" являются востребованными в ВКС России. Поставки в войско осуществляются даже несмотря на снижение в последние годы.

В результате корпорация терпела многомиллиардные убытки, персонал сокращался. Выживание "МиГ" обеспечивается в первую очередь через обслуживание действующего в ВКС России парка этих самолетов, а также оказание услуг зарубежным операторам.

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В гроб истории с "МиГ" был также забит еще один гвоздь в ноябре 2021 года. Тогда Объединенная авиастроительная корпорация на фоне запущенной правительством России программы финансового оздоровления корпорации, выставила на продажу 60 гектаров завода "МиГ" за 35 миллиардов рублей.

Фактически под благими намерениями, которые, конечно пафосно подавали в российские СМИ, распилили "МиГ". А теперь, в одном из цехов завода, что-то вдруг вспыхнуло...

С учетом нынешнего положения корпорации "МиГ", пожар на заводе для некоторых был бы вполне уместен и очень своевременен. К тому же во всем попутно можно было бы обвинить какой-нибудь украинский БПЛА.

Это я все к чему? Это я к тому, что сегодня российские бизнесмены смогут прокручивать очень много разнообразных схем с порчей и потерей имущества, ссылаясь на то, что они "стали жертвами НЛО".

Другими словами, пылающий завод ВПК – это не признак украинского следа. Иногда они горят, потому что в этом кто-то заинтересован. Иногда они горят просто потому, что не могут не гореть.