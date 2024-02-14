Своєчасна і доречна пожежа на заводі "МіГ"

"МіГ" роками не отримував великих замовлень від держави, не міг розвивати нові проєкти бойової авіації.

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Завод виявився біля розбитого корита з проєктом ударного БпЛА. Навіть після випуску вистражданого МіГ-35, який є не новим літаком, а глибокою модернізацією МіГ-29, не отримав на нього контракт, який би дозволив розгорнути великосерійне виробництво.

Корпорацію наче цілеспрямовано знищували для основних конкурентів – "Сухого". Адже майже всі літаки "Су" є затребуваними у ВКС Росії. Поставки у військо здійснюються навіть попри зниження останніми роками.

У результаті корпорація зазнавала багатомільярдних збитків, персонал скорочувався. Виживання "МіГ" забезпечується в першу чергу через обслуговування чинного у ВКС Росії парку цих літаків, а також надання послуг закордонним операторам.

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У труну історії з "МіГ" був також забитий ще один цвях у листопаді 2021 року. Тоді Об'єднана авіабудівна корпорація на тлі запущеної урядом Росії програми фінансового оздоровлення корпорації, виставила на продаж 60 гектарів заводу "МіГ" за 35 мільярдів рублів.

Фактично під добрими намірами, які, звісно пафосно подавали у російські ЗМІ, розпиляли "МіГ". А тепер, в одному із цехів заводу, щось раптом спалахнуло...

З урахуванням нинішнього становища корпорації "МіГ", пожежа на заводі для декого була б цілком доречною і дуже своєчасною. До того ж в всьому принагідно можна було б звинуватити якийсь український БпЛА.

Це я все до чого? Це я до того, що сьогодні російські бізнесмени зможуть прокручувати дуже багато різноманітних схем з псуванням і втрати майна, посилаючись на те, що вони "стали жертвами НЛО".

Іншими словами, палаючий завод ВПК – це не ознака українського сліду. Іноді вони горять, тому що в цьому хтось зацікавлений. Іноді вони горять просто тому, що не можуть не горіти.