Победа россиян в Авдеевке будет пирровой

В первую очередь, судьба Авдеевки во многом завязана на предстоящих выборах в России. Отсутствие каких-либо существенных результатов на фронте воспринимается российским обывателем крайне негативно. Особенно, когда его еще недавно убеждали, что вот-вот будем брать Киев, а впоследствии Берлин и Варшаву.

Читайте также Одни из крупнейших за время полномасштабного вторжения, – ЦНС о потерях россиян под Авдеевкой

Именно поэтому генштаб России пытается во что бы то ни стало сделать подарок "царю". Им надо успеть до выборов, результаты которых заранее "нарисованы", а большая цена и колоссальные потери для России никогда не были проблемой.

Но, я думаю, что есть еще кое-что важнее медийного или географического значения Авдеевки. Скорее всего, в генштабе России есть планы после Авдеевки быстро развить дальнейшее наступление. Ведь за городом нет таких мощных оборонительных рубежей.

Пока без деталей, но скажу, что ВСУ готовы к такому развитию событий. Максимум, что сможет враг, – это локальные, очень ограниченные атаки. Возможно, даже где-то они приведут к какому-то небольшому успеху в виде взятия посадки или высоты.

Однако в целом, как и в случае с Бахмутом, победа в Авдеевке будет скорее пирровой. Подробнее напишу об этом позже.

Третья ОШБр отбивалась на 360 градусов

Что касается Третьей ОШБр, то нас срочно перебросили под Авдеевку для стабилизации ситуации и ротации отдельных подразделений наших войск, которые месяцами держали оборону города. На момент нашего прибытия оперативная ситуация в городе уже была очень сложная. На некоторых отрезках нам приходилось отбиваться на 180 градусов, а иногда – на 360. Однако с помощью ударных действий и выстраивания хоть какой-то полосы обороны задача была выполнена. Ситуацию удалось стабилизировать хоть на некоторое время.

Интересно Противостояние России и США выходит на новый уровень – в космос

Сейчас отдельное подразделение Третьей бригады продолжает ударные рейды. Другие мои собратья держат позиции там, где это имеет смысл. Своей цели мы достигли. Оперативная ситуация тяжелая, но контролируемая.

Наибольшей сложностью для нас сегодня является то, что силы врага значительно превосходят. Они собрали против нас 15-тысячное войско. Соотношение на уровне бригад составляет 1 к 5, и большее не в нашу пользу. Оккупанты задействуют против нас большое количество артиллерии, КАБов и FPV. Ежедневно наносят массированные бомбовые удары одновременно с нескольких направлений, в том числе фосфорными боеприпасами. К сожалению, наши силы и ресурсы ограничены.

Наши действия на Авдеевском направлении правильные

Однако есть и хорошие новости. Мы максимально истощаем и уничтожаем российские силы в Авдеевке. Несколько дней назад ОСУВ "Таврия" отчитывалась о рекордном количестве отправленных за день на "концерт Кобзона" оккупантов – 800! Также наша бригада нанесла критические поражения 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам вооруженных сил России. Оба вражеских подразделения фактически стерты под ноль.

Предварительно, реальное количество потерь оценивается в 4200 погибших и раненых оккупантов. Весомые потери несет 30 ОМСБр ВС России.

Все это значительно ослабляет армию агрессора – как личный состав, так и технику. Россияне вынуждены снимать боеспособные части с других участков фронта. Это также не позволит им подготовиться к новому масштабному наступлению или по крайней мере осуществлять эффективные наступательные действия на других участках. Наконец в Авдеевке мы выиграем время для подготовки наших новых бригад и получения вооружения.

Это еще одна весомая причина, почему я считаю, что наши действия на Авдеевском направлении являются правильными. А результат во многом стал возможным благодаря слаженной работе смежных подразделений и Третьей ОШБр.

Однако у каждого успеха есть своя цена. В нашем случае эта цена не удержанные километры территории, эта цена – человеческие жизни. Поэтому попутно еще раз хочу подчеркнуть героизм, которые проявляют наши солдаты и офицеры на переднем крае. В сложные для страны времена они проявили себя очень достойно. Поэтому работаем вместе на победу. Кто где и как сможет. Главное – верим в ВСУ.