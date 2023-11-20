Замороження активів не позбавляє права власності: чому буде непросто отримати російські 300 млрд

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні в нашій державі запрацював механізм конфіскації майна внаслідок накладення санкцій. Водночас партнери України намагаються шукати інші рішення щодо цього питання.

Такою думкою із 24 Каналом поділився політолог Андрій Вігірінський. Він зазначив, що для західних країн вкрай важливим є переконливе юридичне обґрунтування конфіскації майна, недоторканність якого гарантують їхні конституції.

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В чому полягає складність із конфіскацією російського майна

Для того, щоб мати можливість вилучити будь-який актив, західним країнам потрібні для цього підстави. Навіть у випадках, як із яхтою Путіна, коли прагнення України отримати відшкодування з її продажу є справедливими.

Справа в тому, що ліберально-демократичні країни базуються на верховенстві права, через що вони можуть діяти виключно в межах закону. Водночас законодавство таких країн не дає підстав для подібних волюнтаристських рішень (щодо конфіскації майна – 24 Канал),

– зазначив політолог.

Право власності захищається на рівні закону в будь-якій західній демократії, зокрема, і в Україні. До початку повномасштабного вторгнення єдиними законними механізмами конфіскації майна були кримінальне правопорушення або вилучення власності під час воєнного стану з подальшою компенсацією втрат. І лише у 2022 році до цього переліку додали також факт накладення санкцій.

Андрій Вігірінський про складнощі із конфіскацією російських активів: дивіться відео

Водночас партнери України не додавали до свого законодавства подібної норми, оскільки існують сумніви щодо її юридичної чистоти. Через це, на думку Вігірінського, не можна виключати, що рішення про накладення Україною санкцій із конфіскацією майна в майбутньому розглядатимуть у міжнародних судах.

"(Західні країни – 24 Канал) не хочуть, щоб їх називали узурпаторами (суб’єктами, які незаконно захопили чиєсь майно – 24 Канал). Через це вони вигадують різноманітні способи легального вилучення, як, наприклад, криміналізація обходу санкцій", – розповів політолог.

Ще у 2022 році Захід заморозив російські активи на 300 млрд доларів. Однак замороження не дорівнює позбавленню права власності. Саме тому не варто розраховувати, що ці кошти Росії будуть найближчим часом спрямовані на відбудову України.

Конфіскація російських активів Заходом: що відомо