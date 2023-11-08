Комітет із закордонних справ палати представників Конгресу США проголосував за проєкт закону 8 листопада 2023 року. Мовиться про двопартійний та двопалатний законопроєкт про використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

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Що відомо про голосування за передачу активів

Уповноважити державного секретаря надавати додаткову допомогу Україні, а також для інших цілей, використовуючи активи, конфісковані у Центрального банку Росії та інші суверенні активи Росії,

– мовиться в документі.

Згідно з проєктом закону, державний секретар разом з Агентством США з міжнародного розвитку протягом 180 днів після набрання чинності закону, якщо його ухвалять, має надати відповідним комітетам Конгресу оцінку найбільш нагальних потреб України у відновленні, допомозі в галузі безпеки та гуманітарної допомоги.

Окрім того, згідно з проєктом закону, конфісковані кошти:

акумулюються у спеціальному Фонді підтримки України;

у разі потреби право власності та дохід від конфіскованих суверенних активів Росії переходять до уряду США.

Документ вніс на розгляд Конгресу США конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

Настав час, щоб Росія розплачувалася за війну, яку вона розпочала,

– заявив конгресмен.

За його словами, проєкт закону:

вимагає від адміністрації Джо Байдена передати Києву заморожені суверенні активи Росії;

унеможливлює повернення російських активів Кремлю, поки Росія не виплатить компенсацію Україні.

Співголова Комітету з міжнародних відносин конгресмен-демократ Грегорі Мікс заявив на слуханнях, що з розвитком війни має розвиватися й економічна стратегія. Це включає і підтримку України, яка дозволить їй стати повноцінним економічним гравцем у Європі. За його словами, це треба робити під час війни.

Україна конфіскувала активи друга Путіна

Україна конфіскувала активи друга Путіна – російського олігарха Міхаіла Фрідмана. Він мав в Україні 10 активів. Їхня загальна вартість становить понад 17 мільярдів гривень.

Міхаіл Фрідман мав активи у мобільних операторів "Київстар", lifecell, а також в компаніях "Пейселл" та "Укртауер". Також йому належали СК "Альфа-страхування", "Паритет фінанс", "Вимпелком Глобал Сервісиз Україна" та інші.

Україна конфіскувала у Фрідмана мільярдні активи / Фото VKURSI