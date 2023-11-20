Законопроєкт Зеленського вже опрацьовує Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Повна назва документа – проєкт постанови про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 листопада 2023 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері".

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Що пропонує президент

У проєкті пропонують затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 листопада 2023 року. Воно стосується запровадження секторальних санкцій проти Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері на 50 років.

РНБО своїм рішенням підтримала пропозиції Кабміну про введення санкцій проти виробників російської і білоруської зброї. Зеленський пропонує Верховній Раді розглянути це рішення та запровадити санкції.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов має доповісти про проєкт постанови під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Якщо Верховна Рада прийме законопроєкт, то санкції набудуть чинності в той же день. Контролюватиме їх виконання Данілов, а Кабмін, СЗР, СБУ, НБУ та інші органи будуть моніторити ефективність санкцій. МЗС України має поінформувати країни ЄС і США про запровадження санкцій.

Які санкції проти Росії і Білорусі пропонують ввести:

заборонити проводити операції із товарами і послугами, на міжнародні передачі яких поширюється дія закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", із резидентами Росії та Білорусі, у тому числі тих, що проводяться із залученням резидентів інших держав;

зупинити виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів Росії та Білорусі за операціями з товарами військового призначення та подвійного використання;

заборонити передачу резидентам і резидентами Росії та Білорусі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; заборона на здійснення резидентами Росії та Білорусі дій з одержання охоронних документів, здійснення інших дій, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, об'єкти авторського права і суміжних прав), окрім дій щодо продовження строку чинності прав інтелектуальної власності та продовження строку дії охоронних документів; заборона реєстрації і акредитації організацій колективного управління, засновниками яких є резиденти Росії та Білорусі;

припинити дію спільних проєктів і промислових програм у сфері безпеки і оборони, учасниками яких є резиденти Росії та/або Білорусі, щодо товарів військового призначення та подвійного використання.

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