Заморозка активов не лишает права собственности: почему будет непросто получить российские 300 млрд
С начала полномасштабного вторжения в Украину в нашей стране заработал механизм конфискации имущества в результате наложения санкций. В то же время партнеры Украины пытаются искать другие решения этого вопроса.
Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Андрей Вигиринский. Он отметил, что для западных стран крайне важно убедительное юридическое обоснование конфискации имущества, неприкосновенность которого гарантируют их конституции.
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В чем состоит сложность с конфискацией российского имущества
Для того чтобы иметь возможность изъять любой актив, западным странам нужны для этого основания. Даже в случаях, как с яхтой Путина, когда стремление Украины получить возмещение после ее продажи справедливо.
Дело в том, что либерально-демократические страны базируются на верховенстве права, поэтому они могут действовать исключительно в рамках закона. В то же время законодательство таких стран не дает оснований для подобных волюнтаристских решений (о конфискации – 24 Канал),
– отметил политолог.
Право собственности защищается на уровне закона в любой западной демократии, в том числе и в Украине. До начала полномасштабного вторжения единственными законными механизмами конфискации имущества были уголовное правонарушение или изъятие собственности во время военного положения с последующей компенсацией потерь. И только в 2022 году в этот список добавили также факт наложения санкций.
Андрей Вигиринский о сложностях с конфискацией российских активов: смотрите видео
В то же время, партнеры Украины не добавляли в свое законодательство подобной нормы, поскольку существуют сомнения относительно ее юридической чистоты. Поэтому, по мнению Вигиринского, нельзя исключать, что решения о наложении Украиной санкций с конфискацией имущества в будущем будут рассматриваться в международных судах.
"(Западные страны – 24 Канал) не хотят, чтобы их называли узурпаторами (субъектами, незаконно захватившими чье-то имущество – 24 Канал). Из-за этого они придумывают разнообразные способы легального изъятия, как, например, криминализация обхода санкций", – рассказал политолог.
Еще в 2022 году Запад заморозил российские активы на 300 млрд долларов. Однако заморозка не равна лишению права собственности. Именно поэтому не стоит рассчитывать, что эти средства России будут в ближайшее время направлены на восстановление Украины.
Конфискация российских активов Западом: что известно
- Замораживая активы России, Запад преследовал 2 задачи: подорвать экономическую стабильность агрессора и заставить его заплатить за разрушение Украины, что логично, ведь финансовые ресурсы наших партнеров не безграничны.
- Вторая проблема остается актуальной до сих пор: несмотря на то, что украинские партнеры пока не готовы на прямую конфискацию, они почти наверняка не будут отдавать эти деньги агрессору. Поэтому, вероятно, России придется отказаться от этих денег в будущем.
- В то же время, первое решение о передаче средств из российских активов уже приняла Бельгия. Она решила направить доходы от замороженных активов Кремля в размере 1,7 млрд евро на восстановление.
- Также над юридической возможностью конфискации российского имущества сейчас работает Конгресс Соединенных Штатов. Однако принятие соответствующего закона не будет означать мгновенное предоставление Украине российских миллиардов.