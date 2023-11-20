Заморозка активов не лишает права собственности: почему будет непросто получить российские 300 млрд

С начала полномасштабного вторжения в Украину в нашей стране заработал механизм конфискации имущества в результате наложения санкций. В то же время партнеры Украины пытаются искать другие решения этого вопроса.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Андрей Вигиринский. Он отметил, что для западных стран крайне важно убедительное юридическое обоснование конфискации имущества, неприкосновенность которого гарантируют их конституции.

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В чем состоит сложность с конфискацией российского имущества

Для того чтобы иметь возможность изъять любой актив, западным странам нужны для этого основания. Даже в случаях, как с яхтой Путина, когда стремление Украины получить возмещение после ее продажи справедливо.

Дело в том, что либерально-демократические страны базируются на верховенстве права, поэтому они могут действовать исключительно в рамках закона. В то же время законодательство таких стран не дает оснований для подобных волюнтаристских решений (о конфискации – 24 Канал),

– отметил политолог.

Право собственности защищается на уровне закона в любой западной демократии, в том числе и в Украине. До начала полномасштабного вторжения единственными законными механизмами конфискации имущества были уголовное правонарушение или изъятие собственности во время военного положения с последующей компенсацией потерь. И только в 2022 году в этот список добавили также факт наложения санкций.

Андрей Вигиринский о сложностях с конфискацией российских активов: смотрите видео

В то же время, партнеры Украины не добавляли в свое законодательство подобной нормы, поскольку существуют сомнения относительно ее юридической чистоты. Поэтому, по мнению Вигиринского, нельзя исключать, что решения о наложении Украиной санкций с конфискацией имущества в будущем будут рассматриваться в международных судах.

"(Западные страны – 24 Канал) не хотят, чтобы их называли узурпаторами (субъектами, незаконно захватившими чье-то имущество – 24 Канал). Из-за этого они придумывают разнообразные способы легального изъятия, как, например, криминализация обхода санкций", – рассказал политолог.

Еще в 2022 году Запад заморозил российские активы на 300 млрд долларов. Однако заморозка не равна лишению права собственности. Именно поэтому не стоит рассчитывать, что эти средства России будут в ближайшее время направлены на восстановление Украины.

Конфискация российских активов Западом: что известно