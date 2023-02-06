Росія змушена грати за правилами Заходу: що змінилося

США, Євросоюз та Австралія запроваджують ембарго на імпорт російських нафтопродуктів та "стелю" на їхній експорт до іншого світу. Попередні обмеження на нафту працюють суперово.

Головний показник російських проблем

Середній розмір знижки на російську нафту тримається на рівні 40% і не знижується, попри всі зусилля Росії обійти заборони.

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З нафтопродуктами обійти обмеження буде ще складніше, адже супертанкерами їх не перевозять. Заморозити Європу не вдалося – ані нас, ані Євросоюз.

Там, до речі, рівень запасів газу у сховищах на початок лютого становить 76% порівняно з 41% минулого року. Як кажуть, відчуйте різницю.

Але головний показник російських проблем – це російський бюджет. За січень його витрати зросли на дві третини порівняно з минулим роком. Це, до речі, і показник, скільки Росії коштує війна. А от доходи впали майже втричі.

Така тенденція є вже другий місяць, і вона прямо пов'язана з ембарго на російську нафту і "стелю" на неї. Цивілізовані країни більше ані нафту, ані російські нафтопродукти не купують, а для всіх інших діє обмеження.

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Кремль припиняє бути гравцем

Для Кремля виникає реальна і відчутна вже зараз загроза макроекономічної дестабілізації. Я бачив різні оцінки втрат російського режиму в залежності від коливань цін на нафту: від 75 до 125 мільярдів доларів на рік. І це дуже круто.

Головний результат – Москва вимушена грати з огляду на "червоні прапорці", встановлені Заходом. Росія залишається постачальником, але припиняє бути гравцем. Далі буде більше.