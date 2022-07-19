Аналітик пояснив, чи візит Байдена на Близький Схід закінчиться передачею зброї Україні

Джозеф Байден відвідав Саудівську Аравію. Крім нафти, обговорювалася радянська зброя, яку там закуповували роками. Про що домовився президент США – читайте у матеріалі.

Це точно не провальний візит. Хоча, як відомо, демократи не дуже вправні щодо міжнародної політики й угоди краще укладають республіканці. Про це в ефірі 24 каналу розповів директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

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Він розповів, що цей візит був меседжем Байдена про те, що США не йдуть з Близького Сходу, аби не створити порожнечу, в яку увійдуть росія і Китай.

Створення альянсів

Ігор Семиволос зазначив, що під час візиту президента США обговорювалися створення нових альянсів на Близькому Сході. Звісно, які були б спрямовані й проти Ірану, що змушує саму країну адекватно реагувати.

Зброя

"Якщо ми говоримо про арабів і їх бажання віддавати зброю, то я такого бажання у них не бачу", – повідомив Ігор Семиволос.

За його словами, передача зброї – це перехід на сторону антипутінського альянсу. Проте переважно більшість арабів уникає таких різких кроків, вони воліють залишатися нейтральними. "Виходячи навіть з цієї позиції, навряд чи ми побачимо якусь передачу зброї. Ще велике питання, в якому вона стані", – додав експерт.

Крім того, він акцентував, що країни Перської затоки, які голосують й підтримують Україну, радянської зброї практично не мають, адже купують саме американську.

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