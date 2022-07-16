Низку законів ухвалила Палата представників США. За це вони проголосували 15 липня.

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Палата представників США схвалила закони про аборти

Очолювана демократами Палата представників у п'ятницю (мовиться про 15 липня – 24 канал) ухвалила низку законопроєктів, спрямованих на захист доступу до абортів на федеральному рівні після важливого рішення Верховного суду щодо справи "Роу проти Вейда",

– мовиться у повідомленні.

Варто пояснити, що проєкти законів Палата представників США розглядала тільки для того, щоб протистояти рішенню Верховного суду, який скасував конституційне право на аборт.

Проте ці закони має підтримати Сенат, де демократи не майже не мають шансів перемогти республіканську опозицію.

Мовиться про:

проєкт закону про здоров'я жінок від 2022 року. Він передбачає збереження доступу до абортів по всій країні на федеральному рівні. Варто згадати, що у Сенаті вже блокували цей проєкт закону;

проєкт закону про забезпечення доступу до абортів, який передбачає право жінки їздити у у штат, де аборти дозволені.

Варто пригадати, що фактично після заборони абортів Верховним судом були так звані "активні заборони", які почали діяти відразу після рішення суду. Тобто вони одразу заборонили аборти у 13 штатах.

Коротко про рішення Верховного суду США щодо абортів

Наприкінці червня Верховний суд США скасував конституційне право на аборт. Це право у США надали майже 50 років тому у справі "Роу проти Вейда".

Тобто суд дозволив окремим регіонам США заборонити аборти на своїй території.

Після рішення Верховного суду США Джо Байден виступив з промовою. Президент сказав, що скасування рішення Роу проти Вейда є кульмінацією свідомих зусиль протягом десятиліть, щоб порушити баланс нашого законодавства. Це реалізація крайньої ідеології та трагічної помилки Верховного суду.

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