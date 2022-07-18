Відкритий лист активісти з Бурятії та Татарстану активісти приурочили до щорічного Тижня поневолених народів. Вони попросили американського президента підтримати їхні народи у реалізації права на самовизначення.
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З причини візиту Байдена на Близький Схід брифінг президента на галявині біля Білого дому, що відкривав Тиждень поневолених народів, не відбувся.
Тому представниця Бурятії Раджана Дугар-ДеПонте, татарин Іршат Хабі та представник фінно-угорського народу Віталій Ромашкін влаштували акцію у Вашингтоні з прапорами своїх народів.
Мені, як бурятці, боляче усвідомлювати, що Кремль використовує бурятських хлопців для досягнення своїх злочинних цілей – захоплення нових територій та розширення кордонів імперії,
– зазначає активістка Раджана Дугар-ДеПонте.
За її словами, війна – це все, що Москва здатна запропонувати хлопцям із бурятських сіл – "згинути як гарматне м'ясо на черговій війні".
Вона вважає, що народи Росії стали фактично заручниками московського режиму, які не мали вибору, крім війни чи в'язниці.
- До слова, раніше повідомлялося, що пів тисячі бурятів відмовилися їхати на війну в Україну. Ще пів тисячі бурятів втекли з України після появи у ЗСУ HIMARS. Вони масово пишуть рапорти, адже не хочуть більше сюди повертатися.
- Натомість вони чують тільки погрози від командування. Стало відомо, що бурятів відправили у СІЗО під тимчасово окупованим Луганськом.
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