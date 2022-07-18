Керівництво росіян намагалося вмотивувати солдатів йти на війну проти України високими зарплатами, а їх рідних хотіли заспокоїти виплатою великих компенсацій. Як це завжди трапляється у випадку з росіянами, реальність виявилася дуже далекою від їхніх фантазій.

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Холодильник з України у квартирі ліквідованого окупанта

російські медіа вирішили показати "важку долю" сім'ї ліквідованого російського окупанта з сибіру. Його дружина бідкається, що гроші їй дали суто на труну та похорони, а обіцяної великої компенсації їм платити ніхто не збирається.

Вона також вирішила збрехати про те, що її чоловік був "хорошою людиною і нікому зла не зробив". Легенду жінки зіпсувала наклейка на холодильнику, на якій пише "2 роки гарантії".

Холодильник з України у квартирі вбитого окупанта / Скриншот з відео

Тепер очевидно, що російський окупант вкрай холодильник в Україні та відправив дружині, тому з його людськими якостями все зрозуміло. Втім, абсолютно незрозуміло, чого вдова російського окупанта плаче, адже поміняти чоловіка-росіянина на холодильник – цілком вигідна оборудка, якій вона має тішитися, адже життя російського солдата вартує набагато менше.

Дивіться відео до теми – сім'я ліквідованого окупанта показала холодильник з України