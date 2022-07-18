Руководство россиян пыталось мотивировать солдат идти на войну против Украины высокими зарплатами, а их родных хотели успокоить выплатой больших компенсаций. Как это всегда случается в случае с россиянами, реальность оказалась очень далека от их фантазий.

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Холодильник из Украины в квартире ликвидированного оккупанта

российские медиа решили показать "трудную судьбу" семьи ликвидированного российского оккупанта из сибири. Его жена жалуется, что деньги ей дали сугубо на гроб и похороны, а обещанной компенсации им платить никто не собирается.

Она также решила соврать о том, что ее муж был "хорошим человеком и никому зла не совершил". Легенду женщины испортила наклейка на холодильнике, на которой написано "2 роки гарантії".

Холодильник из Украины в квартире убитого оккупанта / Скриншот с видео

Теперь очевидно, что российский оккупант украл холодильник в Украине и отправил жене, поэтому с его человеческими качествами все понятно. Впрочем, совершенно непонятно, почему вдова русского оккупанта плачет, ведь поменять мужчину-россиянина на холодильник – вполне выгодная сделка, которой она должна радоваться, ведь жизнь русского солдата стоит намного меньше.

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