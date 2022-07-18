Открытое письмо активисты из Бурятии и Татарстана приурочили к ежегодной Неделе порабощенных народов. Они попросили американского президента поддержать их народы в реализации права на самоопределение.

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По причине визита Байдена на Ближний Восток брифинг президента на лужайке у Белого дома, открывавший Неделю порабощенных народов, не состоялся.

Поэтому представитель Бурятии Раджана Дугар-ДеПонте, татарин Иршат Хаби и представитель финно-венгерского народа Виталий Ромашкин устроили акцию в Вашингтоне с флагами своих народов.

Мне, как бурятке, больно отдавать себе отчет, что Кремль использует бурятских ребят для достижения своих преступных целей – захвата новых территорий и расширения границ империи,

– отмечает активистка Раджана Дугар-ДеПонте.

По ее словам, война – это все, что Москва способна предложить ребятам из бурятских сел – "сгинуть как пушечное мясо на очередной войне".

Она считает, что народы россии стали фактически заложниками московского режима, не имевшие выбора, кроме войны или тюрьмы.

К слову, ранее сообщалось, что полтысячи бурят отказались ехать на войну в Украину. Еще пол тысячи бурят сбежали из Украины после появления в ВСУ HIMARS. Они массово пишут рапорты, потому что не хотят больше сюда возвращаться.

Они слышат только угрозы от командования. Стало известно, что бурят отправили в СИЗО под временно оккупированным Луганском.

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