Аналитик объяснил, закончится ли визит Байдена на Ближний Восток передачей оружия Украине

Джозеф Байден посетил Саудовскую Аравию. Кроме нефти, обсуждалось советское оружие, которое там закупалось годами. О чем договорился президент США читайте в материале.

Это точно не провальный визит. Хотя, как известно, демократы не очень искусны касательно международной политики и соглашения лучше заключают республиканцы. Об этом в эфире 24 канала рассказал директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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Он рассказал, что этот визит был месседжем Байдена о том, что США не уходят с Ближнего Востока, чтобы не создать пустоту, в которую войдут россия и Китай.

Создание альянсов

Игорь Семиволос отметил, что во время визита президента США обсуждалось создание новых альянсов на Ближнем Востоке. Естественно, которые были бы ориентированы и против Ирана, что принуждает саму страну адекватно реагировать.

Оружие

"Если мы говорим об арабах и их желании отдавать оружие, то я такого желания у них не вижу", – сообщил Игорь Семиволос.

По его словам, передача оружия – это переход на сторону антипутинского альянса. Однако преимущественно большинство арабов избегают таких резких шагов, они предпочитают оставаться нейтральными. "Исходя даже из этой позиции, вряд ли мы увидим какую-нибудь передачу оружия. Еще большой вопрос, в каком оно состоянии", – добавил эксперт.

Кроме того, он акцентировал, что у стран Персидского залива, которые голосуют и поддерживают Украину, советского оружия практически нет, ведь покупают именно американское.

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