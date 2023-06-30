Пригожина можуть ще й нагородити: чому Путін нікого не покарає після заколоту

Заколот Євгенія Пригожина для Росії має довгострокові наслідки. Він, зокрема, значно похитнув рівень довіри до влади та показав її слабкість. Путін натомість опинився в дуже невигідному становищі. Найімовірніше, диктатор навіть нікого не покарає, мовляв, усе так і мало бути.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. На його думку, ні в чому не звинуватять навіть Пригожина. Він дуже тісно вплетений в російську систему. Його повністю усунути буде дуже складно.

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Чому нікого не покарають через заколот

Так, Владімір Путін опинився в ситуації, де не просто не зміг самостійно зупинити заколот. А ще й не притягнув до відповідальності жодної людини. Ані самого Пригожина, ані когось із вагнерівців, чи силових структур, які недостатньо жорстко протистояли "маршу справедливості" На це можуть бути власні причини.

Всі ж проявили себе найліпшим чином. У них же був вибір захопити владу Путіна – відбирати її чи ні. Всі виправдали його довіру, ніхто не замахнувся на його владу. Навіть Кадиров міг би зараз бути президентом Росії,

– наголосив Михайло Шейтельман.

Лідер Чечні міг би направити свої війська на Москву, але не для того, аби рятувати її від вагнерівців, що їм і так не вдалось. А для того, аби захопити владу та стати президентом.

Претендентів було багато, наприклад голова Федеральної служби Росії Алєксандр Бортников чи міністр оборони Сєргєй Шойгу.

"За що їх карати? Вони завдали удару по Росії та кинули державу, але ж не Путіна. Вони втекли разом з ним. Тому цих точно не покарають", – зауважив політтехнолог.

З найближчого оточення Владімір Путін точно нікого не зробить винним.

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Пригожин може отримати нагороду

Що більше, під підозрою в Росії також генерал Сєргєй Суровікін. Декілька впливових видань писали про те, що він заздалегідь знав про плани Пригожина. Однак достеменно невідомо, чи він прямо допомагав у підготовці або в процесі заколоту.

Можливо, Пригожина навіть нагородять за все це. Бо він же запобіг конституційному перевороту. Тому що збунтувалась ПВК "Вагнера", командир у неї (Дмітрій) Уткін. А Пригожин провів успішні переговори з Лукашенко, Уткіним та Путіним, заявивши, що не треба проливати кров,

– зазначив Шейтельман.

На думку політтехнолога, насправді причиною бунту Пригожина стало фінансове питання. Тобто десь йому врізали фінансування чи не додали коштів.

Зауважимо, що під час "доленосної" промови Путіна після заколоту, диктатор зізнався у потужному фінансування ПВК "Вагнера".

"Це публічна фінансова розбірка між двома "гангстерами" Пригожиним і Путіним, суддею в якій досі виступає Лукашенко. Путін виправдовувався, мовляв, заплатив за все, то ж які можуть бути до нього претензії", – розповів політтехнолог.

До слова, Рамзан Кадиров прямо сказав, що заколот відбувся через те, що дочці Пригожина не дали ліцензію на будівництво в Петербурзі.

На Пригожині тримаються гроші з Африки

Євгеній Пригожин є не просто автономним бізнесменом, а частиною великої системи заробляння грошей у Росії. Через нього, зокрема, проходять чималі африканські кошти. Гроші він здебільшого ділить ще з кимось із російської політичної еліти.

Африкою треба займатися. Зараз викинути Пригожина складно. Це ж не менеджера за оголошенням знайти. Так просто все не буде. Думаю, Пригожин зараз і займається цими складними "розрулюваннями",

– зазначив Шейтельман.

На бізнесі Пригожина зав'язаний чи не кожен з політичної верхівки Росії. Тому між усіма зараз точаться нові переговори.

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