Пригожина могут еще и наградить: почему Путин никого не накажет после мятежа
Мятеж Евгения Пригожина для России имеет долгосрочные последствия. Он, в частности, значительно пошатнул уровень доверия к власти и показал ее слабость. Путин оказался в очень невыгодном положении. Скорее всего, диктатор даже никого не накажет, мол, все так и должно быть.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его мнению, ни в чем не обвинят даже Пригожина. Он очень тесно вплетен в русскую систему. Его полностью устранить будет очень сложно.
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Почему никого не накажут из-за мятежа
Да, Владимир Путин оказался в ситуации, где не просто не смог самостоятельно остановить мятеж. А еще и не привлек к ответственности ни одного человека. Ни самого Пригожина, ни кого-то из вагнеровцев или силовых структур, недостаточно жестко противостоявших "маршу справедливости". На это могут быть собственные причины.
Все же проявили себя наилучшим образом. У них же был выбор захватить власть Путина – отбирать ее или нет. Все оправдали его доверие, никто не замахнулся на его власть. Даже Кадыров мог бы сейчас быть президентом России,
– подчеркнул Михаил Шейтельман.
Лидер Чечни мог бы направить свои войска на Москву, но не для того, чтобы спасать ее от вагнеровцев, что им и так не удалось. А, для того чтобы захватить власть и стать президентом.
Претендентов было много, например, председатель Федеральной службы России Александр Бортников или министр обороны Сергей Шойгу.
"За что их наказывать? Они нанесли удар по России и бросили государство, но не Путина. Они сбежали вместе с ним. Поэтому этих точно не накажут", – отметил политтехнолог.
Из ближайшего окружения Владимир Путин точно никого не сделает виновным.
Михаил Шейтельман объяснил, почему Путин не планирует никого наказывать из-за мятежа: смотрите видео
Пригожин может получить награду
Более того, под подозрением в России также генерал Сергей Суровикин. Несколько влиятельных изданий писали о том, что он заранее знал планы Пригожина. Однако доподлинно неизвестно, прямо ли он помогал в подготовке или в процессе мятежа.
Возможно, Пригожин даже наградят за все это. Потому что он предотвратил конституционный переворот. Потому что взбунтовалась ЧВК "Вагнера", командир у нее (Дмитрий) Уткин. А Пригожин провел успешные переговоры с Лукашенко, Уткиным и Путиным, заявив, что не нужно проливать кровь.
– отметил Шейтельман.
По мнению политтехнолога, действительно причиной бунта Пригожина стал финансовый вопрос. То есть, где-то ему урезали финансирование или не добавили средств.
Заметим, что во время "судьбоносной" речи Путина после мятежа, диктатор признался в мощном финансировании ЧВК "Вагнера".
"Это публичная финансовая разборка между двумя "гангстерами" Пригожиным и Путиным, судьей в которой до сих пор выступает Лукашенко. Путин оправдывался, мол, заплатил за все, что могут быть к нему претензии", – рассказал политтехнолог.
К слову, Рамзан Кадыров прямо сказал, что мятеж произошел из-за того, что дочери Пригожина не дали лицензию на строительство в Петербурге.
На Пригожине держатся деньги из Африки
Евгений Пригожин является не просто автономным бизнесменом, а частью обширной системы зарабатывания денег в России. Через него, в частности, проходят немалые африканские средства. Деньги он в большинстве своем делит еще с кем-то из российской политической элиты.
Африкой нужно заниматься. Сейчас выкинуть Пригожину сложно. Это же не менеджера по объявлению найти. Да просто все не будет. Думаю, Пригожин сейчас и занимается этими сложными "разруливаниями",
– отметил Шейтельман.
На бизнесе Пригожина завязан почти каждый из политической верхушки России. Поэтому между всеми сейчас ведутся новые переговоры.
Что происходит после мятежа Пригожина: последние новости
- В Институте изучения войны предположили, что ЧВК "Вагнера" не будут спешить распускать. Аналитики отметили, что Кремль, по всей вероятности, захочет "национализировать" преступную организацию Пригожина. Однако пока не дают прогнозов относительно того, решатся ли на такой шаг в Москве.
- Интересная информация была опубликована в CNN. Там сообщили, что генерал Сергей Суровикин был "ВИП-членом" группы "Вагнера". Вместе с ним такое "звание" имеют еще около 30 чиновников России. Однако доподлинно неизвестно, что именно предполагало такое членство.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что мятеж в России не повлиял на ситуацию на фронте. В частности, у россиян нет значительных послаблений в обороне.