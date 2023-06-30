Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его мнению, ни в чем не обвинят даже Пригожина. Он очень тесно вплетен в русскую систему. Его полностью устранить будет очень сложно.

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Почему никого не накажут из-за мятежа

Да, Владимир Путин оказался в ситуации, где не просто не смог самостоятельно остановить мятеж. А еще и не привлек к ответственности ни одного человека. Ни самого Пригожина, ни кого-то из вагнеровцев или силовых структур, недостаточно жестко противостоявших "маршу справедливости". На это могут быть собственные причины.

Все же проявили себя наилучшим образом. У них же был выбор захватить власть Путина – отбирать ее или нет. Все оправдали его доверие, никто не замахнулся на его власть. Даже Кадыров мог бы сейчас быть президентом России,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

Лидер Чечни мог бы направить свои войска на Москву, но не для того, чтобы спасать ее от вагнеровцев, что им и так не удалось. А, для того чтобы захватить власть и стать президентом.

Претендентов было много, например, председатель Федеральной службы России Александр Бортников или министр обороны Сергей Шойгу.

"За что их наказывать? Они нанесли удар по России и бросили государство, но не Путина. Они сбежали вместе с ним. Поэтому этих точно не накажут", – отметил политтехнолог.

Из ближайшего окружения Владимир Путин точно никого не сделает виновным.

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Пригожин может получить награду

Более того, под подозрением в России также генерал Сергей Суровикин. Несколько влиятельных изданий писали о том, что он заранее знал планы Пригожина. Однако доподлинно неизвестно, прямо ли он помогал в подготовке или в процессе мятежа.

Возможно, Пригожин даже наградят за все это. Потому что он предотвратил конституционный переворот. Потому что взбунтовалась ЧВК "Вагнера", командир у нее (Дмитрий) Уткин. А Пригожин провел успешные переговоры с Лукашенко, Уткиным и Путиным, заявив, что не нужно проливать кровь.

– отметил Шейтельман.

По мнению политтехнолога, действительно причиной бунта Пригожина стал финансовый вопрос. То есть, где-то ему урезали финансирование или не добавили средств.

Заметим, что во время "судьбоносной" речи Путина после мятежа, диктатор признался в мощном финансировании ЧВК "Вагнера".

"Это публичная финансовая разборка между двумя "гангстерами" Пригожиным и Путиным, судьей в которой до сих пор выступает Лукашенко. Путин оправдывался, мол, заплатил за все, что могут быть к нему претензии", – рассказал политтехнолог.

К слову, Рамзан Кадыров прямо сказал, что мятеж произошел из-за того, что дочери Пригожина не дали лицензию на строительство в Петербурге.

На Пригожине держатся деньги из Африки

Евгений Пригожин является не просто автономным бизнесменом, а частью обширной системы зарабатывания денег в России. Через него, в частности, проходят немалые африканские средства. Деньги он в большинстве своем делит еще с кем-то из российской политической элиты.

Африкой нужно заниматься. Сейчас выкинуть Пригожину сложно. Это же не менеджера по объявлению найти. Да просто все не будет. Думаю, Пригожин сейчас и занимается этими сложными "разруливаниями",

– отметил Шейтельман.

На бизнесе Пригожина завязан почти каждый из политической верхушки России. Поэтому между всеми сейчас ведутся новые переговоры.

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