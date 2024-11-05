Дров у дворах людей не шукатимуть: чому українці можуть не перейматися новим законопроєктом

Днями ВРУ проголосувала за законопроєкт №9665. Його автор, нардеп Максим Павлюк, запевнив, що простим українцям не варто перейматися цим, адже новими правилами намагаються зупинити лише незаконні вирубки, і вони ніяк не стосуються деревини побутового обсягу.

Громадяни не нестимуть жодної відповідальності за зберігання 30 метрів кубічних соснових дров або 15 метрів кубічних дубових. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис речниці "Слуги народу" у Верховній Раді Юлії Палійчук.

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Дров у дворах людей не шукатимуть, – Палійчук

Павлюк наголосив, що законопроєкт спрямований не проти населення, яке дровами опалює помешкання, а стосується "чорних лісорубів" та незаконних пилорам, які крадуть ліс та наживаються на цьому.

В окремих ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що начебто норми проголосованого законопроєкту забороняють населенню зберігати вдома дрова для власного користування без підтверджуючих документів. Такі повідомлення абсолютно не відповідають дійсності і є не просто довільним трактуванням проголосованих норм, а відвертою неправдою,

– заявив депутат.

30 метрів кубічних соснових дров або 15 метрів кубічних дубових, за словами нардепа, – це той об'єм, який потрібен домогосподарству на опалювальний сезон і "навіть дещо із запасом". Для настання кримінальної відповідальності особа має зберігати дерева на суму понад 30 тисяч гривень.

Тож для тих осіб, які не займаються переробкою чи продажем деревини у промислових масштабах, цим законом не варто перейматися. Так можна не переживати тим, хто заготовив більше дров, аніж це прописано, тому що закон не має зворотної сили в часі, і відповідно ніхто не має права вимагати документи на деревину, придбану до набрання законом чинності.

"Опалювальний сезон розпочався. Тому навіть суто технічно у цій частині норми закону запрацюють не раніше, як із початку підготовки до наступного опалювального сезону. Цей законопроєкт покликаний не шукати дрова у дворах людей, а запобігти обігу нелегальної деревини та зберегти природу, привести норми українського законодавства до європейських вимог", – підсумував автор документа.