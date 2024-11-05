Громадяни не нестимуть жодної відповідальності за зберігання 30 метрів кубічних соснових дров або 15 метрів кубічних дубових. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис речниці "Слуги народу" у Верховній Раді Юлії Палійчук.

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Дров у дворах людей не шукатимуть, – Палійчук

Павлюк наголосив, що законопроєкт спрямований не проти населення, яке дровами опалює помешкання, а стосується "чорних лісорубів" та незаконних пилорам, які крадуть ліс та наживаються на цьому.

В окремих ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що начебто норми проголосованого законопроєкту забороняють населенню зберігати вдома дрова для власного користування без підтверджуючих документів. Такі повідомлення абсолютно не відповідають дійсності і є не просто довільним трактуванням проголосованих норм, а відвертою неправдою,

– заявив депутат.

30 метрів кубічних соснових дров або 15 метрів кубічних дубових, за словами нардепа, – це той об'єм, який потрібен домогосподарству на опалювальний сезон і "навіть дещо із запасом". Для настання кримінальної відповідальності особа має зберігати дерева на суму понад 30 тисяч гривень.

Тож для тих осіб, які не займаються переробкою чи продажем деревини у промислових масштабах, цим законом не варто перейматися. Так можна не переживати тим, хто заготовив більше дров, аніж це прописано, тому що закон не має зворотної сили в часі, і відповідно ніхто не має права вимагати документи на деревину, придбану до набрання законом чинності.

"Опалювальний сезон розпочався. Тому навіть суто технічно у цій частині норми закону запрацюють не раніше, як із початку підготовки до наступного опалювального сезону. Цей законопроєкт покликаний не шукати дрова у дворах людей, а запобігти обігу нелегальної деревини та зберегти природу, привести норми українського законодавства до європейських вимог", – підсумував автор документа.