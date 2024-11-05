Граждане не будут нести никакой ответственности за хранение 30 метров кубических сосновых дров или 15 метров кубических дубовых. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-секретаря "Слуги народа" в Верховной Раде Юлии Палийчук.

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Дров во дворах людей не будут искать, – Палийчук

Павлюк отметил, что законопроект направлен не против населения, которое дровами отапливает помещение, а касается "черных лесорубов" и незаконных пилорам, которые воруют лес и наживаются на этом.

В отдельных СМИ появились сообщения о том, что якобы нормы проголосованного законопроекта запрещают населению хранить дома дрова для собственного пользования без подтверждающих документов. Такие сообщения абсолютно не соответствуют действительности и являются не просто произвольной трактовкой проголосованных норм, а откровенной неправдой,

– заявил депутат.

30 метров кубических сосновых дров или 15 метров кубических дубовых, по словам нардепа, – это тот объем, который нужен домохозяйству на отопительный сезон и "даже несколько с запасом". Для наступления уголовной ответственности лицо должно хранить деревья на сумму более 30 тысяч гривен.

Поэтому для тех лиц, которые не занимаются переработкой или продажей древесины в промышленных масштабах, этим законом не стоит беспокоиться. Так можно не переживать тем, кто заготовил больше дров, чем это прописано, потому что закон не имеет обратной силы во времени, и соответственно никто не имеет права требовать документы на древесину, приобретенную до вступления закона в силу.

"Отопительный сезон начался. Поэтому даже чисто технически в этой части нормы закона заработают не раньше, как с начала подготовки к следующему отопительному сезону. Этот законопроект призван не искать дрова во дворах людей, а предотвратить оборот нелегальной древесины и сохранить природу, привести нормы украинского законодательства к европейским требованиям", – подытожил автор документа.