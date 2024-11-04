Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на законопроект №9665. Отмечается, что целью этого законопроекта является предотвращение незаконной вырубки и продажи древесины в Украине.

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Что предусматривает "законопроект о дровах"

Законопроект №9665, теперь более известный как "законопроект о дровах", предусматривает усиление ответственности за хранение, перевозку или сбыт дров без документов об их происхождении.

Незаконная вырубка древесины в Украине остается серьезной проблемой, которая имеет негативное влияние как на окружающую среду, так и на экономику государства. Она приводит к уничтожению лесов, которые играют важную роль в сохранении биоразнообразия и баланса экосистем, а также парков, скверов, имеющих большое значение для обеспечения права граждан на здоровую, чистую и устойчивую окружающую среду в населенных пунктах,

– написали в пояснительной записке к законопроекту.

За незаконное хранение дров, если их стоимость оценивают до 30 тысяч гривен, украинцам грозит штраф от 34 тысяч гривен. Если стоимость древесины составляет более 30 тысяч гривен, ситуация усложняется: нарушителям может грозить от 5 до 7 лет лишения свободы.

Обратите внимание! Согласно законопроекту, граждан предлагают штрафовать даже за небольшие объемы древесины – от 1 кубического метра, если они не имеют документов, подтверждающих происхождение.

Однако на этом нововведения не заканчиваются. Украинцев также могут наказывать за сенокошение и пастьбу скота, заготовку камыша, самовольный сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов и ягод. Однако речь идет только о тех участках, где это запрещено или допускается только по лесным билетам.

Такие действия будут предусматривать наложение штрафа на граждан от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (85 – 850 гривен) и на должностных лиц – от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 – 5 100 гривен).