Дров во дворах людей не будут искать: почему украинцы могут не беспокоиться о новом законопроекте

На днях ВРУ проголосовала за законопроект №9665. Его автор, нардеп Максим Павлюк, заверил, что простым украинцам не стоит беспокоиться об этом, ведь новыми правилами пытаются остановить только незаконные вырубки, и они никак не касаются древесины бытового объема.

Граждане не будут нести никакой ответственности за хранение 30 метров кубических сосновых дров или 15 метров кубических дубовых. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-секретаря "Слуги народа" в Верховной Раде Юлии Палийчук.

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Дров во дворах людей не будут искать, – Палийчук

Павлюк отметил, что законопроект направлен не против населения, которое дровами отапливает помещение, а касается "черных лесорубов" и незаконных пилорам, которые воруют лес и наживаются на этом.

В отдельных СМИ появились сообщения о том, что якобы нормы проголосованного законопроекта запрещают населению хранить дома дрова для собственного пользования без подтверждающих документов. Такие сообщения абсолютно не соответствуют действительности и являются не просто произвольной трактовкой проголосованных норм, а откровенной неправдой,

– заявил депутат.

30 метров кубических сосновых дров или 15 метров кубических дубовых, по словам нардепа, – это тот объем, который нужен домохозяйству на отопительный сезон и "даже несколько с запасом". Для наступления уголовной ответственности лицо должно хранить деревья на сумму более 30 тысяч гривен.

Поэтому для тех лиц, которые не занимаются переработкой или продажей древесины в промышленных масштабах, этим законом не стоит беспокоиться. Так можно не переживать тем, кто заготовил больше дров, чем это прописано, потому что закон не имеет обратной силы во времени, и соответственно никто не имеет права требовать документы на древесину, приобретенную до вступления закона в силу.

"Отопительный сезон начался. Поэтому даже чисто технически в этой части нормы закона заработают не раньше, как с начала подготовки к следующему отопительному сезону. Этот законопроект призван не искать дрова во дворах людей, а предотвратить оборот нелегальной древесины и сохранить природу, привести нормы украинского законодательства к европейским требованиям", – подытожил автор документа.