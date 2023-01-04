Закон про містобудівну реформу може бути заветований і після 15 днів від отримання, – АМУ

Хоча президент Володимир Зеленський пропустив конституційно визначений термін для ветування скандального законопроекту №5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності", однак він може це зробити і пізніше.

Про це заявив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

До теми Сотні депутатів місцевих рад підписали звернення до президента щодо вето на закон 5655, – АМУ

"Згідно зі статтею 94 Конституції України президент має 15 днів після отримання на підписання чи накладення вето. При цьому цією ж статтею визначено, що закон набирає чинності не раніше дня його опублікування. Офіційним опублікуванням є публікація підписаних законів президентом виключно в "Голосі України". Отже, без підпису президента України закон не може набрати чинності жодним чином", – заявив Слобожан.

В історії України було багато прецедентів, коли президент ветував закони пізніше 15 днів

Водночас він нагадав, що в історії України була велика кількість прецедентів, коли президенти ветували законопроєкти значно пізніше встановленого строку у 15 діб і повертали проєкти на доопрацювання в парламент. Зокрема, йдеться:

про законопроєкт №4024 від 04.02.2016 про пільги на проїзд, який був отриманий президентом 23.02.2016, а 04.04.2016 на закон було накладено вето.

а також про проєкт № 3803-1 від 29.01.2016 про профтехосвіту, який передали на підпис президенту 09.02.2016, а вето було накладене 18.03.2016.

"Таких прикладів насправді є багато у різних президентів. Більше того, понад 20 законів, давно проголосованих Верховною Радою України, так і не були підписані президентом (мова йде і про попередніх президентів), а отже, так і не набули чинності. Так, цього немає в Конституції України, немає в законах, але є в житті. Коли головне – досягнути консенсусу усіх гілок влади та суспільства. Як, власне, і є у випадку із законом 5655", – додав директор АМУ.

При цьому він зазначив, що достеменно невідомо, коли закон було отримано президентом, хоча згідно з даними сайту ВРУ, він і був надісланий в ОПУ в день прийняття.

"У президента точно є люфт у часі виправити ситуацію. Тому важливою на сьогодні є відсутність підпису президента України під законопроєктом №5655, а отже, його позиція спільна з місцевим самоврядуванням, з професійним середовищем і з мешканцями громад", – додав Слобожан.