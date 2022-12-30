Про це повідомляє Асоціація міст України (АМУ), наголошуючи, що звернення до Володимира Зеленського підписали депутати 38 місцевих рад малих і великих громад.

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"Місцеві ради малих і великих громад з більшості областей України звернулись з відповідними рішеннями до Президента України щодо необхідності застосування ним вето до законопроєкту 5655 для збереження досягнень реформи децентралізації. Сотні депутатів з 38 місцевих рад звертаються до президента", – йдеться у повідомленні АМУ.

Зокрема, відповідні звернення до президента спрямували:

7 місцевих рад Київської області,

5 – Сумської,

4 – Львівської,

по 3 – Вінницької, Хмельницької, Чернігівської та інші.

У повідомленні АМУ зазначається, що обґрунтування важливості вето для реформи децентралізації та недопущення монополізації ринку будівництва Асоціація міст України надала у своєму зверненні до Президента України.

"Всупереч авторам законопроєкту, які маніпулюють виключно гаслами, органи місцевого самоврядування публічно та у прямому ефірі підтвердили 23 грудня 2022 року наведені у своїх зверненнях аргументи до Президента України постатейно, наводять конкретні статті в проєкті, якими порушуються права власності громадян, передаються державні повноваження контролю приватним особам, стимулюється незаконне будівництво та знищуються результати децентралізаційної реформи", – наголошують в АМУ.

Як повідомлялося, петиція на сайті Президента України щодо застосування вето до законопроєкту №5655 отримала 42 090 голосів підтримки. Законопроєкт знаходиться на підписі у Володимира Зеленського з 19 грудня.