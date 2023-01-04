Закон о градостроительной реформе может быть заветирован и после 15 дней от получения, – АГУ

Хотя президент Владимир Зеленский пропустил конституционно определенный срок для ветирования скандального законопроекта №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности", однако он может это сделать и позже.

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

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"Согласно статье 94 Конституции Украины, президент имеет 15 дней после получения на подписание или наложение вето. При этом этой же статьей определено, что закон вступает в силу не ранее дня его опубликования. Официальным опубликованием является публикация подписанных законов президентом исключительно в "Голосе Украины". Следовательно, без подписи президента Украины закон не может вступить в силу никоим образом", – заявил Слобожан.

В истории Украины было много прецедентов, когда президент ветировал законы позже 15 дней

В то же время, он напомнил, что в истории Украины было большое количество прецедентов, когда президенты ветировали законопроекты значительно позже установленного срока в 15 суток и возвращали проекты на доработку в парламент. В частности, говорится:

о законопроекте №4024 от 04.02.2016 о льготах на проезд, полученном президентом 23.02.2016, а 04.04.2016 на закон было наложено вето.

а также о проекте №3803-1 от 29.01.2016 о профтехобразовании, который передали на подпись президенту 09.02.2016, а вето было наложено 18.03.2016.

"Таких примеров на самом деле много у разных президентов. Более того, более 20 законов, давно проголосованных Верховной Радой Украины, так и не были подписаны президентом (речь идет и о предыдущих президентах), а значит, так и не вступили в силу. Да, этого нет в Конституции Украины, нет в законах, но есть в жизни. Когда главное – достичь консенсуса всех ветвей власти и общества. Как, собственно, и есть в случае с законом 5655", – добавил директор АГУ.

При этом он отметил, что неизвестно, когда закон был получен президентом, хотя согласно данным сайта ВРУ, он и был направлен в ОПУ в день принятия.

"У президента точно есть люфт во времени исправить ситуацию. Поэтому важно на сегодня отсутствие подписи президента Украины под законопроектом №5655, а значит, его позиция общая с местным самоуправлением, с профессиональной средой и с жителями общин", - добавил Слобожан.