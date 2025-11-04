Закон про "вічний призов": у Росії солдатів в армію тепер набиратимуть увесь рік

Закон, який російський президент Володимир Путін підписав 4 листопада, передбачає призов громадян на військову службу протягом усього календарного року. Тобто тепер в Росії не буде розділу в мобілізації.

Про це пише 24 Канал з посиланням на російське видання "Медуза".

Що передбачає новий закон про призов у Росії?

Закон про "вічний" призов в армію починає діяти в Росії. Так з 1 січня по 31 грудня триватиме залучення росіян призовного віку до війська. При цьому відправлятимуть до місця служби як і раніше – двічі на рік. Ці дати визначені – з 1 квітня до 15 липня та з 1 жовтня до 31 грудня.

Законопроєкт у Держдуму внесли ще в липні. Було вирішено, що призовні повістки росіянам надсилатимуть не лише навесні та восени, а протягом всього року.

Як пише видання, юристи зазначають, – запропоновані зміни дозволять створити своєрідну "інфраструктуру", щоб якомога більше людей відправити до армії. Вірогідно, немала частина цих новобранців поїде на фронт в Україну.

Цікаво, що ще до підписання закону призовні комісії почали працювати не у визначені дати, а весь час. До прикладу, в Москві поза часом офіційного призову скликалися призовні комісії, які ухвалюють рішення про те, чи придатна людина до військової служби.

Вірогідно, терміни призову розширили через те, що організаційно-мобілізаційне управління російського генштабу наказало швидко виконати план на призов, який цього разу є особливо високим – 160 тисяч осіб.

Також Володимир Путін підписав закон про залучення резервістів на службу в мирний час. Вони нібито будуть виконувати завдання з "охорони критично важливих об'єктів".

В українському Центрі стратегічних комунікацій прокоментували зміни до призову до війська в Росії, наголошуючи, що на війну Кремль буде відправляти ще більше громадян.

У підсумку: "миротворець" Путін знову робить усе можливе, щоб росіяни якомога швидше познайомилися з реальністю фронту. Без затримок і черг,

– йдеться в повідомленні.