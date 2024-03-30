Це нагальне питання, – офіцер ЗСУ назвав пріоритетне завдання мобілізації

Наступного тижня Комітет з нацбезпеки може завершити законопроєкт про мобілізацію та надати його громадянам для широкого ознайомлення. Водночас складно спрогнозувати, скільки документ розглядатиме Верховна Рада.

Уже зараз необхідно провести мобілізацію насамперед для заміни та поповнення бригад, які воюють вже 2 роки на полі бою. Про це розповів 24 Каналу офіцер ЗСУ та боєць бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець, зауваживши, що людей на фронті завжди не вистачає – це аксіома.

Дивіться також Усі будуть на військовому обліку, – Веніславський про найважливіші зміни у мобілізації

Щоб відпочили воїни, які давно воюють

Проведення нової мобілізації – надзвичайно нагальне питання. Насамперед для заміни та поповнення особового складу тих підрозділів, які знаходяться на фронті,

– наголосив Тарас Березовець.

За два роки повномасштабної війни багато військових або невеликий час були на ротації чи у відпустці, або зовсім не були ні там, ні там. Воювати безперестанку не може собі дозволити навіть фізично-здорова людина.

Тому заміна бойових підрозділів є пріоритетним завданням. Його мають виконати структури Міністерства оборони та ТЦК. Питання також стосується військових адміністрацій та загалом народу.

Краще воювати у своїй армії

Березовець зазначив, що на зібранні собору РПЦ оголосили територію України російською і те, що вона повинна бути окупована військами Росії. Після цього суспільство має зрозуміти, що кінцева мета противника – остаточне знищення не тільки України, а і її історії, національної ідентичності, мови та культури.

Тому кожний має поставити собі питання: "Чи погоджуюся я з тим, що Росія хоче реалізувати свій план – повністю знищити Україну як державу?". Тому що росіяни прийшли не за окремими регіонами, а за кожним українцем.

Якщо українці не хочуть бути мобілізованими до своєї армії, то подивіться на приклад окупованих територій, де ніхто не ставить питання, а їх насильно мобілізовують в російську армію, а потім кидають на штурм підрозділів ЗСУ,

– зазначив офіцер ЗСУ.

І додав, що краще воювати у своїй армії, ніж у ворожій, де вас знищать та не залишать жодного шансу. А у кращому випадку – вдасться повернутися у труні або інвалідом.

Мобілізація в Україні: останні новини