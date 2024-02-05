Посилення мобілізації: у РНБО пояснили, для чого потрібен законопроєкт

Законопроєкт №10449 про зміну правил військової служби, мобілізації та військового обліку можуть ухвалити у першому читанні уже цього тижня. Водночас народні депутати мають ще певні претензії, зокрема, щодо електронних повісток.

Все має бути абсолютно справедливо, тому народні обранці можуть вносити коректні правки до проєкту закону про мобілізацію. Про це 24 Каналу сказав секретар РНБО Олексій Данілов. До слова, Верховна Рада хоче отримати від Міноборони пояснення щодо електронних повісток.

Важливо Зеленський вніс до Ради законопроєкт щодо продовження мобілізації та воєнного стану

"Я хочу зауважити й нагадати всім нашим громадянам, що активна фаза війни розпочалася 24 лютого 2022 року. Тоді о 8 годині ранку депутати затвердили рішення ради Нацбезпеки та оборони й в Україні розпочалася мобілізація, яка не припинялася ні на день", – мовив Данілов.

Цей закон має бути про справедливість

Відтоді територіальні центри комплектування кожного дня працюють та призивають до армії необхідну кількість громадян.

Вносити правки та доповнення до законопроєкту насамперед необхідно для того, аби цей закон був справедливий. Якщо депутати вважають, що треба щось змінити, то можуть, як право законодавчої ініціативи, робити корекцію. Однак, зауважте, що вона має бути на користь. Цей закон обов'язково має бути про справедливість,

– наголосив секретар РНБО.

На його думку, народні депутати обов'язково проголосують за цей законопроєкт.

Які зміни передбачає законопроєкт про мобілізацію

Призовний вік для чоловіків пропонують зменшити із 27 до 25 років. Водночас українців, які не досягли 27 років, не служили в армії та не мають статусу призовника, мобілізувати не можуть.

Військовослужбовці, які повернулися з полону, можуть звільнитися зі служби за власним бажанням. Крім того, ті звільнені з полону військові, які хочуть продовжити служити, мають право на 90-денну відпустку зі збереженням грошового забезпечення.

Військові, які 36 місяців безперервно служили в умовах воєнного стану, мають право на демобілізацію. Також військовослужбовці можуть відпочити, взявши відпустку не менше 15 календарних днів.

Від мобілізації звільняються особи з інвалідністю усіх груп.