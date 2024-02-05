Усиление мобилизации: в СНБО объяснили, для чего нужен законопроект

Законопроект №10449 об изменении правил военной службы, мобилизации и воинского учета могут принять в первом чтении уже на этой неделе. В то же время народные депутаты имеют еще определенные претензии, в частности, относительно электронных повесток.

Все должно быть абсолютно справедливо, поэтому народные избранники могут вносить корректные правки в проект закона о мобилизации. Об этом 24 Каналу сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. К слову, Верховная Рада хочет получить от Минобороны объяснения относительно электронных повесток.

Важно Зеленский внес в Раду законопроект о продлении мобилизации и военного положения

"Я хочу заметить и напомнить всем нашим гражданам, что активная фаза войны началась 24 февраля 2022 года. Тогда в 8 часов утра депутаты утвердили решение совета Нацбезопасности и обороны, и в Украине началась мобилизация, которая не прекращалась ни на день", – сказал Данилов.

Этот закон должен быть о справедливости

С тех пор территориальные центры комплектования каждый день работают и призывают в армию необходимое количество граждан.

Вносить правки и дополнения в законопроект прежде всего необходимо для того, чтобы этот закон был справедлив. Если депутаты считают, что надо что-то изменить, то могут, как право законодательной инициативы, делать коррекцию. Однако, заметьте, что она должна быть в пользу. Этот закон обязательно должен быть о справедливости,

– подчеркнул секретарь СНБО.

По его мнению, народные депутаты обязательно проголосуют за этот законопроект.

Какие изменения предусматривает законопроект о мобилизации

Призывной возраст для мужчин предлагают уменьшить с 27 до 25 лет. В то же время украинцев, которые не достигли 27 лет, не служили в армии и не имеют статуса призывника, мобилизовать не могут.

Военнослужащие, которые вернулись из плена, могут уволиться со службы по собственному желанию. Кроме того, те освобожденные из плена военные, которые хотят продолжить служить, имеют право на 90-дневный отпуск с сохранением денежного обеспечения.

Военные, которые 36 месяцев непрерывно служили в условиях военного положения, имеют право на демобилизацию. Также военнослужащие могут отдохнуть, взяв отпуск не менее 15 календарных дней.

От мобилизации освобождаются лица с инвалидностью всех групп.