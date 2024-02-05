Усиление мобилизации: в СНБО объяснили, для чего нужен законопроект
Законопроект №10449 об изменении правил военной службы, мобилизации и воинского учета могут принять в первом чтении уже на этой неделе. В то же время народные депутаты имеют еще определенные претензии, в частности, относительно электронных повесток.
Все должно быть абсолютно справедливо, поэтому народные избранники могут вносить корректные правки в проект закона о мобилизации. Об этом 24 Каналу сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. К слову, Верховная Рада хочет получить от Минобороны объяснения относительно электронных повесток.
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"Я хочу заметить и напомнить всем нашим гражданам, что активная фаза войны началась 24 февраля 2022 года. Тогда в 8 часов утра депутаты утвердили решение совета Нацбезопасности и обороны, и в Украине началась мобилизация, которая не прекращалась ни на день", – сказал Данилов.
Этот закон должен быть о справедливости
С тех пор территориальные центры комплектования каждый день работают и призывают в армию необходимое количество граждан.
Вносить правки и дополнения в законопроект прежде всего необходимо для того, чтобы этот закон был справедлив. Если депутаты считают, что надо что-то изменить, то могут, как право законодательной инициативы, делать коррекцию. Однако, заметьте, что она должна быть в пользу. Этот закон обязательно должен быть о справедливости,
– подчеркнул секретарь СНБО.
По его мнению, народные депутаты обязательно проголосуют за этот законопроект.Обратите внимание! Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки намерен предложить сократить срок рассмотрения поправок по проекту закона. По закону предусмотрено 14 дней, однако будет предложение сократить до 7 дней.
Какие изменения предусматривает законопроект о мобилизации
- Призывной возраст для мужчин предлагают уменьшить с 27 до 25 лет. В то же время украинцев, которые не достигли 27 лет, не служили в армии и не имеют статуса призывника, мобилизовать не могут.
- Военнослужащие, которые вернулись из плена, могут уволиться со службы по собственному желанию. Кроме того, те освобожденные из плена военные, которые хотят продолжить служить, имеют право на 90-дневный отпуск с сохранением денежного обеспечения.
- Военные, которые 36 месяцев непрерывно служили в условиях военного положения, имеют право на демобилизацию. Также военнослужащие могут отдохнуть, взяв отпуск не менее 15 календарных дней.
- От мобилизации освобождаются лица с инвалидностью всех групп.