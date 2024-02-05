Все має бути абсолютно справедливо, тому народні обранці можуть вносити коректні правки до проєкту закону про мобілізацію. Про це 24 Каналу сказав секретар РНБО Олексій Данілов. До слова, Верховна Рада хоче отримати від Міноборони пояснення щодо електронних повісток.

Важливо Зеленський вніс до Ради законопроєкт щодо продовження мобілізації та воєнного стану

"Я хочу зауважити й нагадати всім нашим громадянам, що активна фаза війни розпочалася 24 лютого 2022 року. Тоді о 8 годині ранку депутати затвердили рішення ради Нацбезпеки та оборони й в Україні розпочалася мобілізація, яка не припинялася ні на день", – мовив Данілов.

Цей закон має бути про справедливість

Відтоді територіальні центри комплектування кожного дня працюють та призивають до армії необхідну кількість громадян.

Вносити правки та доповнення до законопроєкту насамперед необхідно для того, аби цей закон був справедливий. Якщо депутати вважають, що треба щось змінити, то можуть, як право законодавчої ініціативи, робити корекцію. Однак, зауважте, що вона має бути на користь. Цей закон обов'язково має бути про справедливість,

– наголосив секретар РНБО.

На його думку, народні депутати обов'язково проголосують за цей законопроєкт.

Зверніть увагу! Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки має намір запропонувати скоротити термін розгляду правок щодо проєкту закону. За законом передбачено 14 днів, проте буде пропозиція скоротити до 7 днів.

Які зміни передбачає законопроєкт про мобілізацію