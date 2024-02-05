Все должно быть абсолютно справедливо, поэтому народные избранники могут вносить корректные правки в проект закона о мобилизации. Об этом 24 Каналу сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. К слову, Верховная Рада хочет получить от Минобороны объяснения относительно электронных повесток.

Важно Зеленский внес в Раду законопроект о продлении мобилизации и военного положения

"Я хочу заметить и напомнить всем нашим гражданам, что активная фаза войны началась 24 февраля 2022 года. Тогда в 8 часов утра депутаты утвердили решение совета Нацбезопасности и обороны, и в Украине началась мобилизация, которая не прекращалась ни на день", – сказал Данилов.

Этот закон должен быть о справедливости

С тех пор территориальные центры комплектования каждый день работают и призывают в армию необходимое количество граждан.

Вносить правки и дополнения в законопроект прежде всего необходимо для того, чтобы этот закон был справедлив. Если депутаты считают, что надо что-то изменить, то могут, как право законодательной инициативы, делать коррекцию. Однако, заметьте, что она должна быть в пользу. Этот закон обязательно должен быть о справедливости,

– подчеркнул секретарь СНБО.

По его мнению, народные депутаты обязательно проголосуют за этот законопроект.

Обратите внимание! Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки намерен предложить сократить срок рассмотрения поправок по проекту закона. По закону предусмотрено 14 дней, однако будет предложение сократить до 7 дней.

Какие изменения предусматривает законопроект о мобилизации