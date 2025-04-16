Є беззаперечний лідер: в яких аеропортах світу найчастіше крадуть багаж туристів

Втрата зареєстрованого багажу під час завантаження та розвантаження – найбільший страх мандрівників. Такі інциденти часто виникають через неорганізованість в роботі аеропорту або авіакомпанії, але бувають також випадки, коли відбуваються крадіжки.

24 Канал з посиланням на свіже дослідження AirAdvisor розповідає, що в певних аеропортах валізи пропадають частіше. І причина цього якраз крадіжки.

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В яких аеропортах світу найчастіше крадуть багаж

Загалом було проаналізовано 53 аеропорти по всьому світу за такими параметрами:

обсяг пасажирів;

рейтинги Google та відгуки Yelp;

пошуки загубленого багажу в околицях аеропорту;

середній час, який потрібно пройти від виходу на посадку до зони видачі багажу.

Автори дійшли висновку, що у більших за розміром і завантаженіших аеропортах частіше трапляються крадіжки багажу.

Лондонський аеропорт Хітроу, найбільший міжнародний аеропорт Великої Британії, став лідером з пошуку загубленого багажу в Інтернеті. Хоча він, можливо, не перевершує інші аеропорти за загальним розміром, він значно випереджає пасажиропотоком своїх конкурентів і обсягом пошукових запитів в Google, пов'язаних із загубленим багажем.



Аеропорт Хітроу в Лондоні / Фото Unsplash

10 аеропортів світу, де найчастіше губиться багаж пасажирів:

Аеропорт Лондон Хітроу (LHR), Велика Британія. Міжнародний аеропорт Париж-Шарль де Голль (CDG), Франція. Міжнародний аеропорт Дубая, ОАЕ. Аеропорт Стамбула (IST), Туреччина. Міжнародний аеропорт Франкфурт-на-Майні (FRA), Німеччина. Аеропорт Амстердама Схіпхол (AMS), Нідерланди. Аеропорт Сінгапур Чангі (SIN), Сінгапур. Аеропорт Барселона-Ель-Прат (BCN), Іспанія. Міжнародний аеропорт Стамбул-Сабіха Гекчен (SAW), Туреччина. Міжнародний аеропорт Сіднея Кінгсфорд Сміт (SYD), Австралія.

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