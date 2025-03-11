Розкішні панорами на океан, озера та гори: які ціни на номери в 10 найкращих готелях Європи

Останніми роками в туристичній індустрії намітилася тенденція, коли відпочивальники надають перевагу отриманню максимальних вражень від подорожі. Цей зсув особливо помітний у сфері проживання, де мандрівники, які раніше орієнтувалися на бюджетні варіанти розміщення, тепер готові витрачати більше.

24 канал повідомляє, що Europe's Best Destinations, відомий туристичний портал, оприлюднив саме для таких туристів свій список 10 найкращих готелів Європи на 2025 рік. Ці заклади вирізняються своїм прагненням надавати гостям ексклюзивність, розкіш та незабутні враження.

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Названо 10 найкращих готелів Європи

Престижний готель Reid's Palace, A Belmond, розташований у Фуншалі на португальському острові Мадейра, очолив рейтинг.

Цей готель з краєвидом на Атлантичний океан пропонує доглянуті сади, пейзажі на вершини скель і класичний англійський післяобідній чай на терасі. Гості можуть досліджувати вулканічне узбережжя Мадейри, розслабитися біля басейну або вирушити на прогулянку левадою,

– зазначають автори дослідження.

Гості, які бажають зупинитися у цьому розкішному готелі, мають розраховувати на те, що за найпростіший номер доведеться заплатити щонайменше 500 євро за ніч.

Reid's Palace, A Belmond на Мадейрі: дивіться фото

Hotel Croatia у місті Цавтат, Хорватія, посів друге місце. Вартість ночівлі в цьому закладі починається від 250 євро.

Престижний Grand Hotel Tremezzo, розташований на мальовничому березі озера Комо в Італії, увійшов до трійки найкращих готелів у цьому рейтингу. Цей готель, вартість ночівлі в якому починається від 900 євро, славиться своїми розкішними номерами та приголомшливими краєвидами.

Grand Hotel Tremezzo на Комо: дивіться фото

Цікаво: Італія пропонує 28 000 євро за переїзд до місцевого села.

А готель Jardin Tecina на іспанському острові Гомера був визнаний найдоступнішим варіантом розміщення з цінами від 180 євро. Цей готель посідає десяте місце в рейтингу Europe's Best Destinations.

10 найкращих готелів Європи у 2025-му:

Reid's Palace, Мадейра, Португалія – одна ніч від 500 євро; Hotel Croatia, Цавтат, Хорватія – одна ніч від 250 євро; Grand Hotel Tremezzo, озеро Комо, Італія – одна ніч від 900 євро; Octant Vila Monte, Алгарві, Португалія – одна ніч від 230 євро; The Scarlet Hotel & Spa, Корнуолл, Велика Британія – одна ніч від 275 фунтів; Les Sources de Caudalie, Мартильяк, Франція – одна ніч від 300 євро; Marques de Riscal, Ла-Ріоха, Іспанія – одна ніч від 350 євро; Euphoria Retreat, Містрас, Греція – одна ніч від 400 євро; Petunia Hotel, острів Ібіца, Іспанія – одна ніч від 400 євро; Jardin Tecina Hotel, острів Гомора, Іспанія – одна ніч від 180 євро.

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