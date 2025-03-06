У яких країнах не святкують 8 березня

8 березня світ відзначає Міжнародний жіночий день за права жінок і міжнародний жіночий день. Це один із найзначніших феміністичних жіночих свят.

Однак ставлення до Міжнародного жіночого дня та його святкування значно різниться залежно від культурних, історичних та політичних особливостей кожної країни. Про це пише 24 Канал.

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Які країни не святкують 8 березня

Міжнародний жіночий день, який відзначається 8 березня, має різний статус і рівень популярності у світі.

У деяких державах це офіційне свято з вихідним днем, тоді як в інших – звичайний робочий день або не відзначається взагалі. Наприклад:

У Болгарії 8 березня не є державним святом.

У Великій Британії 8 березня є звичайним робочим днем без особливих традицій святкування. Лише деякі рухи та організації за права жінок проводять мітинги цього дня.

У Франції це свято не є популярним, його відзначають переважно комуністи та представники лівих політичних сил.

В Ізраїлі Міжнародний жіночий день не святкується на державному рівні, тому він не є вихідним днем. Однак популярність свята зростає з кожним роком.

У Сполучених Штатах Америки 8 березня не є офіційним святом, проте весь березень присвячений жінкам. У країні проводяться різні заходи, присвячені їхнім досягненням.

Нагадаємо, що ООН запровадила Міжнародний жіночий день у 1997 році на згадку про культурні, політичні та соціально-економічні досягнення жінок.

Важливою темою цього дня є рух за права жінок та привертання уваги до таких питань, як гендерна рівність, сексизм, репродуктивні права та насильство.