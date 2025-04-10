Люксова компанія запускає новий навколосвітній тур: розкіш у поєднанні з пейзажністю

Оператор розкішних поїздів Adventures By Train представив новий навколосвітній маршрут, який обіцяє мандрівникам унікальні та розкішні враження. Компанія також запропонує пасажирам низку ексклюзивних пропозицій.

Туристи зможуть побачити десятки об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пообідати у ресторанах із гіда "Мішлен", а також взяти участь у дегустаціях та майстер-класах. Деталі туру розповідає 24 Канал з посиланням на Adventures By Train

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Новий навколосвітній тур від Adventures By Train

Нова світова подорож розпочнеться у Лондоні, де зі станції Сент-Панкрас відправлятиметься потяг першого класу. Мандрівники вирушать у надзвичайну подорож європейськими поїздами та круїзними лайнерами.

Пасажири насолоджуватимуться 23-денною подорожжю північною частиною Тихого океану, вирушаючи з Токіо до Ванкувера, а потім перетинаючи Атлантику на борту знаменитого лайнера Queen Mary 2, що експлуатується компанією Cunard.



Тур відбуватиметься на потязі й лайнері / Фото Adventures By Train

Ця подорож обіцяє безліч ексклюзивних вражень, які дозволять туристам зануритися в багатовікові традиції різних культур. Учасники матимуть можливість взяти участь у майстер-класах з обробки турецького мармуру, скуштувати вишукані вина в грузинському регіоні Кахетія та взяти участь у традиційних чайних церемоніях в Японії.

Також запропонують зупинитися в унікальних місцях – наприклад, у стамбульському готелі Pera Palace, де Агата Крісті написала "Вбивство у Східному експресі", або в Old Faithful Inn у Єллоустоунському національному парку, у номерах з видом на незайману природу.

Терміни та вартість

Тур ретельно спланований на 100 днів. Він розрахований на ексклюзивну групу не більше 12 учасників.

Ціна для мандрівників-одинаків становить 132 000 євро, тоді як ті, хто вирушає в подорож у парі, можуть розраховувати на 105 200 євро.

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