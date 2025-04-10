Туристи зможуть побачити десятки об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пообідати у ресторанах із гіда "Мішлен", а також взяти участь у дегустаціях та майстер-класах. Деталі туру розповідає 24 Канал з посиланням на Adventures By Train

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Новий навколосвітній тур від Adventures By Train

Нова світова подорож розпочнеться у Лондоні, де зі станції Сент-Панкрас відправлятиметься потяг першого класу. Мандрівники вирушать у надзвичайну подорож європейськими поїздами та круїзними лайнерами.

Пасажири насолоджуватимуться 23-денною подорожжю північною частиною Тихого океану, вирушаючи з Токіо до Ванкувера, а потім перетинаючи Атлантику на борту знаменитого лайнера Queen Mary 2, що експлуатується компанією Cunard.



Тур відбуватиметься на потязі й лайнері / Фото Adventures By Train

Ця подорож обіцяє безліч ексклюзивних вражень, які дозволять туристам зануритися в багатовікові традиції різних культур. Учасники матимуть можливість взяти участь у майстер-класах з обробки турецького мармуру, скуштувати вишукані вина в грузинському регіоні Кахетія та взяти участь у традиційних чайних церемоніях в Японії.

Також запропонують зупинитися в унікальних місцях – наприклад, у стамбульському готелі Pera Palace, де Агата Крісті написала "Вбивство у Східному експресі", або в Old Faithful Inn у Єллоустоунському національному парку, у номерах з видом на незайману природу.

Терміни та вартість

Тур ретельно спланований на 100 днів. Він розрахований на ексклюзивну групу не більше 12 учасників.

Ціна для мандрівників-одинаків становить 132 000 євро, тоді як ті, хто вирушає в подорож у парі, можуть розраховувати на 105 200 євро.

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