Туристы смогут увидеть десятки объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, пообедать в ресторанах с гидом "Мишлен", а также принять участие в дегустациях и мастер-классах. Детали тура рассказывает 24 Канал со ссылкой на Adventures By Train

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Новый кругосветный тур от Adventures By Train

Новое мировое путешествие начнется в Лондоне, где со станции Сент-Панкрас будет отправляться поезд первого класса. Путешественники отправятся в необычайное путешествие европейскими поездами и круизными лайнерами.

Пассажиры будут наслаждаться 23-дневным путешествием северной частью Тихого океана, отправляясь из Токио в Ванкувер, а затем пересекая Атлантику на борту знаменитого лайнера Queen Mary 2, эксплуатируемого компанией Cunard.



Тур будет проходить на поезде и лайнере / Фото Adventures By Train

Это путешествие обещает множество эксклюзивных впечатлений, которые позволят туристам окунуться в многовековые традиции разных культур. Участники смогут принять участие в мастер-классах по обработке турецкого мрамора, попробовать изысканные вина в грузинском регионе Кахетия и принять участие в традиционных чайных церемониях в Японии.

Также предложат остановиться в уникальных местах – например, в стамбульском отеле Pera Palace, где Агата Кристи написала "Убийство в Восточном экспрессе", или в Old Faithful Inn в Йеллоустонском национальном парке, в номерах с видом на нетронутую природу.

Сроки и стоимость

Тур тщательно спланирован на 100 дней. Он рассчитан на эксклюзивную группу не более 12 участников.

Цена для путешественников-одиночек составляет 132 000 евро, тогда как те, кто отправляется в путешествие в паре, могут рассчитывать на 105 200 евро.

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