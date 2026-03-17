Авіаційний хаос у Берліні: головний аеропорт столиці зупиниться на 1 день

У середу, 18 березня, аеропорт Берлін-Бранденбург (BER) повністю припинить роботу: усі зльоти та посадки скасовані, а термінали будуть порожніми.

Про це повідомила адміністрація летовища у соціальній мережі X.

У чому причина зупинки роботи?

Причиною зупинки роботи стане масовий страйк, оголошений німецькою профспілкою Verdi, яка представляє працівників державного сектору та транспортної галузі. Страйк охопить:

пілотів,

бортпровідників,

наземні служби, без яких робота аеропорту неможлива.

Тому адміністрація BER закликала пасажирів не приїжджати до аеропорту, адже допомоги на місці не буде.

Чому оголосили страйк?

Трудовий конфлікт виник на тлі переговорів між профспілкою та роботодавцями державного сектору щодо підвищення заробітної плати та покращення умов праці. За словами Verdi, другий раунд переговорів не дав результатів: пропозиції роботодавців були визнані неприйнятними, що й призвело до оголошення страйку.

Що робити пасажирам?

Адміністрація BER рекомендує пасажирам:

звернутися до своїх авіакомпаній або туроператорів для перебронювання квитків;

шукати альтернативні маршрути;

перевіряти статус рейсів перед поїздкою до аеропорту.

Як пише Welt, очікується, що страйк серйозно вплине на авіасполучення Берліна та прилеглих регіонів, оскільки BER є головним транспортним вузлом столиці. Авіакомпанії вже почали попереджати пасажирів про затримки та скасування рейсів.



Чому 18 березня у Берліні не злетить жоден літак / Фото РБК-Україна

Коли в Україні можуть запрацювати аеропорти?

В Україні вже створили робочу групу для відновлення польотів цивільної авіації. Відповідно до наказу утворена група працюватиме над розробкою пропозицій для відновлення польотів цивільної авіації та забезпечення безпеки цивільної інфраструктури в галузі.

Раніше повідомлялося, що відновити авіарейси з українських аеропортів неможливо через ризик балістичних ударів з боку Росії та відсутність страхового покриття для польотів. Зокрема, запуск рейсів зі Львова стримують надто високі страхові витрати і невизначеність щодо прибутковості пасажирських перевезень.